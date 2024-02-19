Ödeme günü geldi çattı! Bakan Bolat Pazartesi sabahı 09.00 demişti

Dar gelirliye sağlanan desteklerin aracısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üreticiye destek aracılığı sağlayan bakanlık ise Tarım Bakanlığı olarak bilinirken, özellikle de esnafları yakından ilgilendiren destekler de Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanabiliyor. Esnafa yönelik destekler ülke genelinde devam ediyor. Ekonominin ürün ver hizmet alımı karşısında vatandaşı zor duruma düşürdüğü şu günlerde, esnafın kepenk kapatmasına engel olmak amacıyla, devlet tarafından bir çok KOBİ desteği sağlanabiliyor. Bunun yanında hibe destekleri de yapılıyor. Bakan Bolat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında Pazartesi sabahı itibari ile esnafı yakından ilgilendiren ödemelerin hesaplara aktarılacağını belirtmişti. İşte detaylar..





Antalya'da yaşanan sel felaketi sonrasında Ticaret Bakanı Bolat bölge esnafları ile geçtiğimiz hafta içerisinde bir araya gelmiş ve yeni bir destek müjdesini vermişti. Özellikle de enflasyon rakamlarının arttığı şu günlerde alımın azalması ile birlikte zor günler geçiren esnafa özel olarak devletin sunduğu destekler devam ediyor. Pandemi dönemi akabinde çok fazla sayıda iş yeri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak ekonomik büyüme konusunda atılan adımlar ve belirlenen istihdam hedefleri ile birlikte devletin esnafa sunduğu destekler merakla araştırılıyor.

BAKAN BOLAT'TAN ESNAFA DESTEK AÇIKLAMASI

Antalya'da yaşanan felaket sonrasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat Antalya esnafını yakından ilgilendiren son dakika açıklamalar yapmıştı. Esnaflara sağlanacak olan destek ile alakalı finansman desteğini açıklayan Bolat geçtiğimiz hafta içerisinde 50 milyon TL destek yatırıldığını belirtirken, 19 Şubat itibarıyla de 100 milyon TL desteğin hak sahibi esnafa dağıtılacağı müjdesini verdi.





KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar odasında düzenlenen buluşmaya dahil olan Bolat, Pazartesi sabahı hesaplara aktarılacak olan desteğin akabinde kredi borçlarının da ertelenmesi adına harekete geçileceğini belirterek. Halkbank'a en kısa sürede borç erteleme talebini ileteceklerini açıkladı. Halkbank'ın Hazine ve Maliye Bakanlığına iletmesi beklenen bu borçlar ile alakalı olarak TESKOMB aracılığı ile destek ödemelerinin sürdürüleceği müjdesini verdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Merkez Birliği olarak bilinen TESKOMB; Kredi borçlarının ertelenmesi ile alakalı görüşmelerin başladığını belirterek hükümetin sağladığı destekler konusunda da ödemelerin bu sabah itibarıyla sahiplerinin hesabına aktarıldığını belirtti.