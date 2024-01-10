Ödemeler artıyor! Bugün hesaplara aktarılan Aile Destek Paketi 2024 kaç para oldu?

Türkiye'de Aile Destek Programı kapsamında 2 senedir devam eden Aile Destek paketi ödemeleri bugün itibari ile hesaplara aktarılmaya başladı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada bugün itibari ile hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı belirlenirken, sosyal yardım ödeneklerinde zam yolunda ilerlendiği ve mutabakata varılmak üzere olunduğu belirtildi. E-devlet sistemi üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmeye alındığı destek ödemelerinin 2 bin liraya yükseltilebileceği konuşuluyor.

BAKAN GÖKTAŞ ZAM SİNYALİ VERDİ

Aile ve SOsyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama kapsamında Aile Destek programının bütçesinin genişletileceği belirtilirken, bu durumunda hak sahiplerine zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Göktaş Aile Destek Ödemeleri ile alakalı olarak “2024 yılında Aile Destek Programı bütçesini genişletmeyi ve 40 milyar TL’ye ek olarak 15 milyar TL’lik ek yardım sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu benim düşündüğüm şey. Yeni fiyat artışını açıklayacağız” dediği belirtilirken, 2024 yılı için zam çalışmalarının yapıldığı iddia ediliyor.





AİLE DESTEK ÖDEMELERİ GÜNCEL TUTARLAR

Aile Destek Paketi 2022 Temmuz ayında başlatılmış bir programdır. Program kapsamında hane gelirine göre hak sahibine ödeme yapılmaktadır. 2023 yılı Temmuz ayında biteceği belirtilen Aile Destek ödemeleri ile alakalı o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama da 1 sene uzatıldığı müjdesi verilmişti. 2024 yılı Temmuz ayında son bulacak olan destek ödemeleri için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Bu program kapsamında, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL, 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı olan ailelere 1.100 TL, 911,15 TL üzeri ─ 1.372,30 TL ve altı olan ailelere 950 TL, 1.372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL’den az olan ailelere 850 TL destek ödemesi yapılıyor.





Bu ödemelere zam yapılacağı iddiaları mevcut iken henüz net bir gelişme bulunmamaktadır.

AİLE DESTEK PROGRAMI OCAK AYI ÖDEMESİ YAPILDI

Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamada Aile Destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağı bilgisi sunulurken konu ile alakalı olarak "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız.'' denildi.