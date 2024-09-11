Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

İlk- orta ve lise dengi okullarda Pazartesi günü itibari ile ilk ders zili çaldı. Üniversiteliler de merakla fakültelerinin açılacağı günü beklerken, eksiklerin giderilmesi konusunda da hazırlıklar başlamış bulunuyor. Hayat koşullarının zorlaşmaya devam ettiği şu günlerde okumanın yükü de artıyor. Özellikle de dar gelirli haneler, okumanın hezimeti altında kalabiliyor. Hal bu iken devlet tarafından bir çok destek imkanı sunuluyor. Öğrencilere özel olarak hazırlanan destek programları, devletin eğitime verdiği önemi ispatlıyor. Devletin yanı sıra belediyeler de kendi sınırlarına ait olan öğrencilere özel olarak destek programları hazırlayabiliyor. Özellikle de üniversitelilerin eğitimine devam edebilmesi için sağlanan destekler ile alakalı açıklamalar şu sıralar yapılmaya devam ediyor.









ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE DESTEĞİ





Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada üniversite eğitimine devam eden öğrencilere önemli bir destek sağlama kararı aldıkları belirtildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim destek programında önemli bir artışa gidildiğini açıkladı. Geçen yıl gerçekleştirilen destek programının bu yıl da süreceğini açıklayan Tahmazoğlu, tutarlarda revizeye gidildiğini ifade etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine dönem bazlı olarak önemli destekler sağlanacağı belirtilirken, üniversite öğrencilerine 1. dönemde 7.000 TL, 2. dönemde ise 8.000 TL tutarında eğitim desteği verileceği ifade edildi.









OKUL PUANINA GÖRE EK DESTEK VERİLECEK





Eğitim desteği programında, üniversite sınavından yüksek puan alan öğrencilere yönelik verilen ödüllerle ilgili detaylar da açıklandı. İlk 1.000’e giren öğrenciler için 30.000 TL, ilk 5.000’e girenler için 25.000 TL, ilk 10.000’e girenler için 21.000 TL, ilk 20.000’e girenler için 19.000 TL, ve ilk 30.000’e girenler için ise 17.000 TL Eğitim desteği sağlanacak.