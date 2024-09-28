Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Aile Bakanlığı tarafından gün gün yeni desteklerle alakalı olarak açıklamalar devam ediyor. Hayat koşullarının zorlaştığı son dönemlerde dar gelirli hanelere sağlanan desteklerde kalem sayısı artışına gidilirken, söz konusu hanelerde yaşayan öğrencilere de bir çok destek sağlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir müjde verdi. Üniversite öğrencilerine esnek ve part-time çalışma fırsatı sunacak yeni bir model üzerinde çalışmaların başladığını ifade etti.

Bilecik’te gerçekleştirilen "İşgücü Uyum Programı" hakkında kapsamlı bilgiler veren Bakan Işıkhan, bu uygulamanın, ev ile iş hayatını uyumlaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE PARTTİME DESTEK

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada, “Bu model sayesinde üniversite öğrencileri esnek çalışma saatlerine sahip olacak. Gerekli koşullar sağlandığında, öğrenciler hem eğitim hayatlarına devam edebilecek hem de finansal bağımsızlıklarını kazanabilecekler” denildi. Bakanlık tarafından verilen müjde çerçevesinde istihdam konusunda önemli adımların atılacağı tahmin ediliyor.

İŞSİZLİK ORANI 2024

İşsizlik, özellikle de pandemi akabinde artış gösterirken, son yılın değerlendirmesini sunan Işıkhan, Son 15 aydır işsizlik oranının tek hanelerde seyrettiğini ifade etti. Öte yandan ekonomi hedefine ulaştıklarını belirten Işıkhan “Kahramanmaraş depremleri gibi zorluklara rağmen, ekonomimizde büyüme sağladık. 2023 yılında yüzde 5,1 büyüme hedefimize ulaştık” dedi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelinin ilerleyen zamanlarda sadece üniversite öğrencilerine değil ülke geneline yaygınlaşabileceğini ifade etti. Konuya değinen Işıkhan . “İleriye dönük hedeflerimiz arasında, çalışanların, işverenlerin ve yatırımcıların kazanacağı bir sistem geliştirmek var. Biz her zaman yanınızdayız. Yeter ki üretin” dedi.



