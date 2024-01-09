Öğrenciye 2024 yılbaşı ikramiyesi 2250 TL vurdu! Daha da devamı gelecek

Ekonomik krizden etkilenen hanelere devlet destekleri devam ediyor. Kadınlara ve öğrencilere devlet ayrı önem gösteriyor. Bu kapsamda sunulan destekler ile gerek kadınların gerekse de öğrencinin refah ortamını sağlamak ve alım gücünü arttırmak hedefleniyor. Üniversite öğrencilerine de devletin sağladığı desteklerin yanı sıra bağlı bulunulan belediyeler tarafından çeşitli destekler sağlanabiliyor. Belediyeler sağladıkları destekler ile alakalı açıklamalarını gün gün yaparken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından da üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren destek ödemesi açıklaması yapılmış bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 bin 460 öğrenciye 2 bin 250’şer TL’lik destek ödemesi yapacağını açıklarken, başvuru şartlarını ve kimlerin faydalanabileceğini de belirtti. “Genç odaklı kent” projesi kapsamında ekonomik zorluklarla mücadele veren öğrencilere maddi destek sağlanacak. Büyükşehir belediyesi destek için toplamda 12 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını belirtirken, öğrencinin eğitim hayatında rahatlama sağlaması hedeflendiği belirtiliyor.





TOPLAM 6 BİN LİRA ÖDENECEK

Yaz boyu duyurusu yapılan destek ödemesi ile alakalı ilk taksitler öğrencinin İzmirim Kart hesabına aktarılırken, 2024 yılı içinde de artı ödemelerle 6 bin liraya ulaşacağı belirtilmiş bulunuyor.

Üniversite öğrencisine sağlanan bu destek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanırken, yapılan başvurunun değerlendirme aşamasının geçilmesi sonrasında destek ödemesi hak sahibi öğrencinin hesabına aktarılıyor. İlk ödemenin 2 Ocak tarihinde hesaplara aktarıldığını belirten Tunç Soyer, 2024 yılı içinde de desteklerin hesaplara aktarılmaya deavm edeceğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer belediyelere öncülük edecek bir çok destek sağlanıyor. İzmir'de okuyan üniversitelilere her sabah sıcak çorba ve akşam sıcak yemek desteği sağlanırken diğer taraftan da çamaşır yıkama desteğini ve yol parası desteğinin de devam ettiği bildirilmiş bulunuyor.