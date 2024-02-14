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Öğrenciye dev destek! 3 bin lira senede 2 kere ödenecek

Eğitimde eşitlik sloganıyla başlatılan desteklerin kalem sayısı gün gün artıyor. Bu kapsamda öğrencinin eğitim hayatı boyunca materyal eksikliği yaşamaması, sosyal hayata kazandırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:08
Öğrenciye dev destek! 3 bin lira senede 2 kere ödenecek

Hükümet tarafından öğrenci ve velilere sağlaman desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Eğitimde eşitlik sloganıyla başlatılan desteklerin kalem sayısı gün gün artıyor. Bu kapsamda öğrencinin eğitim hayatı boyunca materyal eksikliği yaşamaması, sosyal hayata kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda dar gelirli hanelere bir çok destek ödemesi desteğin zamanına göre otomatik olarak hesaplara aktarılıyor. 2022 senesinden beri sağlanan öğrenci desteğinde 3 bin lira 4 eşit taksit ile ödenirken, bu ödemelerden belli şartları karşılayan tüm öğrenciler faydalanıyor.

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde de hanesinden uzakta eğitim gören öğrencilere yol desteği sağlanacağı belirtilmişti. Sonrasında ise eski Aile Bakanı Derya Yanık tarafından ödemelerin başladığı müjdesi verilmişti. Okul kıdemi fark etmeksizin öğrencinin ailesine ulaşmasını sağlayan bu destek yol parası desteği olarak biliniyor. Ve her sene iki kere gidiş dönüş bileti sağlanıyor. Ulaşım desteği olarak bilinen öğrenciye 3 bin lira yol parası desteği için başvurular hala devam ediyor. Peki ulaşım desteğinde kimler faydalanıyor. 3 bin lira ulaşım desteği kimler alabiliyor?

TL

ÖĞRENCİYE YOL PARASI DESTEĞİ

2023-2024 yılı eğitim döneminde de destek ödemelerinin sağlanacağı belirtilirken, hanesinden farklı bir ilde okuyan öğrenciye sağlanan yol parası desteği için ailenin dar gelirli olarak bakanlıktan onay alması gerekiyor. Ve devlet tarafından sağlanan sosyal desteklerden en az birine hak sahibi olması gerekiyor. 2023-2024 senesinde de 3 bin lira öğrenci desteği devam ediyor.

Geçtiğimiz sene ilk defa uygulamaya sokulan program ile alakalı başvuru detayları araştırılıyor. Ailesi sosyal destek programlarından faydalanan öğrenci ya da velinin bağlı bulundukları kaymakamlıklara müracaat ederek başvuru yapmaları gerekiyor. Öğrenciye senede 2 sefer verilen gidiş dönüş bileti toplamında 3 bin lira ödeme sağlanıyor. Bu sayede öğrencinin, baba evine özellikle de tatillerde ziyaret etmesi kolaylaşıyor. Sosyal destek ödemesi alan hanelerin okuyan çocuklarına sağlanan yardım için 25 yaş şartı bulunuyor. Bu kapsamda hanesinden uzakta okuyan üniversite öğrencilerine senede 2 defa 1500 tl gidiş bileti toplamda 3000 tl destek ödemesi sağlanıyor.

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