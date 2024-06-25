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Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan paket kapsamında onay alan yeni vergiler meclise sunuluyor. Erdoğan tarafından onay verilmeyen maddeler ise paket kapsamı dışına çıkartılıyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:40
Oh çektirtecek gelişme! Erdoğan onayı vermeyince vergi paketinden çıkartıldı!

Hükümet tarafından Meclise sunulacak olan yeni vergi paketi kapsamında mevcut vergilere ek olarak sıkılaşma politikası gereğince bir çok verginin gelmesine onay verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan paket kapsamında onay alan yeni vergiler meclise sunuluyor. Erdoğan tarafından onay verilmeyen maddeler ise paket kapsamı dışına çıkartılıyor. Son dakika olarak açıklana vergi paketi kapsam dışında kalan yeni vergi kitaplara uygulanacak olan vergi taslağı olarak açıklandı.

Türkiye'de, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uyarınca, basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV'den istisna tutulmaktadır. Kültür eğitimin desteklenmesi adına bir süredir devam eden bu uygulama ile alakalı geçtiğimiz hafta açıklanan taslakta, istisna dışı edileceği belirtilmişti. Ancak yeni vergi paketinde yer almaması gerekliliği konusunda Erdoğan onayı vermiş bulunurken, istisnanın devam etmesine karar verildi.

zam

Önümüzdeki hafta içerisinde meclise sunulacak olan yeni vergi paketinde bahsi geçen KDV istisnasının kaldırılacağı belirtilmişti. Gerekçe olarak ise istisna kapsamında yer almayan usulsüzlüklerin yapıldığı öne sürülmüştü. Öte yandan istisna kapsamına dahil olmayan yayın evlerine de bu uygulamanın devreye alındığı belirtilirken, bazı kırtasiye ürünlerinde de bu uygulama devreye alınmıştı. Yapılan açıklamada bu usulsüzlüklerin kaldırılması adına yeni vergi paketinden de kaldırılması teklif edildi. Bu kapsamda yapılan hesaplamada 1 senede bu yeni uygulama ile 2,3 milyar TL hükümete ek ödeme gireceği belirlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma müdahale etti.

Son taslak incelemesi yapan Erdoğan, bu vergi tasarısının kaldırılması talimatını verdi. Erdoğan'ın, kitap ve süreli yayınlara uygulanan KDV istisnasının kaldırılmasına karşı çıktığı belirtildi.

Kısa süre içerisinde onay alıp uygulamaya sokulacak olan vergi yasasında yer alan ve kitap ile süreli yayınlara uygulanan KDV istisnasının kaldırılmasına yönelik teklif, bu gelişme akabinde taslaktan silindi. Mevcut hali ile istisna devam

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