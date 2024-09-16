Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Bankaların ay ay kampanya duyuruları ile alakalı açıklamaları devam ediyor. Ekonomik koşullar vatandaşın cebindekini almaya devam ederken, gerek ödemesi olan gerekse de alışverişlerini daha ucuza yapmak isteyen vatandaşın karşısına bankaların sunduğu fırsatlar çıkıyor. Tam okulların açıldığı ve masrafların arttığı şu günlerde, ebeveyn, dahil olabileceği kampanya araştırmasını sürdürürken, kamu bankası devi Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyalar dikkat çekiyor.

Özel okul fiyatları başını almış giderken, özellikle de okul taksitleri yükü, cepleri yorabiliyor. Hal bu iken Vakıfbank tarafından başlatılan kampanya oldukça ilgi görmeye devam ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyanın biteceği tarih ile alakalı bilgi verilirken, kampanyaya dahil olunması ve 2,000 TL kazanılabilmesi için acele etmek gerekiyor. Düzenlenen kampanyanın kredi kartı kullanıcılarını ilgilendirdiği de kampanya şartlarında yer alıyor. VakıfBank, özel okul ücretlerini Vinov Kampüs sistemi üzerinden ödeyen müşterilerine müjdeli bir haber verdi. 31 Ekim 2024'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, veliler 2.000 TL'ye varan indirim kazanabilecek.

VAKIFBANK VİNOV KAMPANYASI KİMLER KATILABİLİR?

VakıfBank bireysel kredi kartı sahipleri ve Vinov Kampüs sistemi üzerinden özel okul ücretlerini ödeyen velilerin dahil olabileceği kampanya, 19 Ağustos - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olurken, Vinov Kampüs üzerinden yapılan ödemeler için geçerli oluyor. Banka tarafından yapılan açıklamada belirli tutarlar için 2.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

VAKIFBANK VİNOV KAMPÜS KAMPANYASINDA ÖDEME TUTARLARI

Ekim ayı sonuna kadar geçerli olan Vİnov Kampüs kampanyasında 100.000 TL - 199.999 TL arası ödemelerde: 1.000 TL kazanç imkanı sağlanırken, 200.000 TL ve üzeri ödemelerde: 2.000 TL kazanılabiliyor.

VAKIFBANK VİNOV KAMPÜS’TEN GERİ İADE NASIL ALINIR?

VakıfBank Mobil'deki "Cepte Kazan" bölümünden "Hemen Katıl" butonuna tıklanması ile dahil olunabilecek kampanyada belirtilen tarihler arasında Vinov Kampüs üzerinden okul ücretinin ödenmesi gerekliliği mevcurt iken dahil olunan kampanyadan hak kazanışan geri iadeler, 11 Kasım 2024'e kadar kredi kartına bonus olarak yüklenecek.

2.000 TL’ye varan geri iade fırsatı, okul kayıt ücretine değil, Vinov Kampüs üzerinden yapılan ödemelere uygulanacağı açıklanırken, kampanyada Vinov Kampüs kullanımının yaygınlaşması ve veliye bir nebze de olsa maddi destek sağlanması hedefleniyor.

VAKIFBANK VİNOV KAMPANYASI GEÇERLİLİK TARİHİ

19 Ağustos 2024’te başlayan Vakıfbank Vİnov kampanyası 31 Ekim 2024 tarihine kadar sürecek. Vinov Kampüs sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemelere özel 2.000 TL’ye varan geri iade, eğitim giderlerinin yükünü azaltmaya bir nebze de olsa destek sağlayacak.