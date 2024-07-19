Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Hayat koşulları gerek ailesiyle yaşayan gerekse de ailesinden uzak olarak eğitimini sürdüren öğrencinin ve ailesinin bütçesini sarsmaya devam etmektedir. Hükümet tarafından konu ile alakalı olarak bir çok destek programı başlatılırken, belediyeler de öğrencilerin hayata adım attıkları bu süreci desteklemektedir.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 16:56
Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Gençlerin hayata adım attıkları ilk dönem olarak bilinen ve geleceğini şekillendirecek eğitime dahil olduğu üniversite yılları olarak bilinmektedir. Hayat koşulları gerek ailesiyle yaşayan gerekse de ailesinden uzak olarak eğitimini sürdüren öğrencinin ve ailesinin bütçesini sarsmaya devam etmektedir. Hükümet tarafından konu ile alakalı olarak bir çok destek programı başlatılırken, belediyeler de öğrencilerin hayata adım attıkları bu süreci desteklemektedir. Üniversite öğrencilerine burs adı altında verilen büyük destekler, eğitime verilen destek olarak bilinirken, öğrencinin eğitim hayatına adeta ışık tutmakta. Van Büyükşehir Belediyesi de üniversite öğrencilerine yönelik Eylül ayından itibaren geçerli olacak olan destek programını açıklarken, öğrencilerin eğitimine destek sağlanacağı belirtildi.

zam

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YENİ DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını hafifletmek amacıyla 4 bin TL burs imkanı sunulacağı belirtilirken, bu adım, öğrencilere özgür ve huzurlu bir eğitim ortamı yaratmayı hedeflemektedir. 9 ay boyunca ayda 4.000 TL eğitim desteği sağlayacak olan belediye, daha iyi şartlarda eğitim sağlanacağını belirtmiş bulunuyor. Van nüfusuna kayıtlı olan öğrencinin faydalanacağı destekten, İl dışında devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmak şartı bulunuyor.

tl

Başvurularda ise kimlik fotokopisi ile birlikte öğrenci belgesi isteniyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuru yapılması zorunluluğunun bulunduğu burs başvurusu sonrasında belediye tarafından detaylı araştırmanın yapılacağı belirtilirken, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı konusunun önem arz edeceği belirtildi. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında hak sahibi olacak 2 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca aylık 4 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

TÜVTÜRK’e gidenler dikkat! O ücretler iade edilecek

iPhone 12'ye okkalı indirim geldi! Android kullanan bile almaya gidecek

Ankaralılar koşa koşa gidiyor! 6 noktada tamamen ücretsiz verilecek

Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

Emekliler bunun için artık para ödemeyecek! Ücretsiz olduğunu duyan akın ediyor

Bakanlıktan muhteşem haber! Çocuklara milyonluk destek için hemen IBAN'a bakın

Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

3.000 TL'ye arsa alarak prefabrik kondurmanın yolu açıldı! Milli Emlak KDV'yi ortadan kaldırıyor

KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak