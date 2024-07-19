Okullar açılmadan taze burs müjdesi geldi! 9 ay boyunca 4 bin lira ödenecek

Gençlerin hayata adım attıkları ilk dönem olarak bilinen ve geleceğini şekillendirecek eğitime dahil olduğu üniversite yılları olarak bilinmektedir. Hayat koşulları gerek ailesiyle yaşayan gerekse de ailesinden uzak olarak eğitimini sürdüren öğrencinin ve ailesinin bütçesini sarsmaya devam etmektedir. Hükümet tarafından konu ile alakalı olarak bir çok destek programı başlatılırken, belediyeler de öğrencilerin hayata adım attıkları bu süreci desteklemektedir. Üniversite öğrencilerine burs adı altında verilen büyük destekler, eğitime verilen destek olarak bilinirken, öğrencinin eğitim hayatına adeta ışık tutmakta. Van Büyükşehir Belediyesi de üniversite öğrencilerine yönelik Eylül ayından itibaren geçerli olacak olan destek programını açıklarken, öğrencilerin eğitimine destek sağlanacağı belirtildi.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YENİ DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını hafifletmek amacıyla 4 bin TL burs imkanı sunulacağı belirtilirken, bu adım, öğrencilere özgür ve huzurlu bir eğitim ortamı yaratmayı hedeflemektedir. 9 ay boyunca ayda 4.000 TL eğitim desteği sağlayacak olan belediye, daha iyi şartlarda eğitim sağlanacağını belirtmiş bulunuyor. Van nüfusuna kayıtlı olan öğrencinin faydalanacağı destekten, İl dışında devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmak şartı bulunuyor.





Başvurularda ise kimlik fotokopisi ile birlikte öğrenci belgesi isteniyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na şahsen başvuru yapılması zorunluluğunun bulunduğu burs başvurusu sonrasında belediye tarafından detaylı araştırmanın yapılacağı belirtilirken, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı konusunun önem arz edeceği belirtildi. Yapılacak olan değerlendirme sonrasında hak sahibi olacak 2 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca aylık 4 bin TL eğitim desteği sağlanacak.