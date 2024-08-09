Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Artan enflasyon rakamlaığı kimi zaman fırsatçılığı da beraberrinde getirebiliyor. Bu kapsamda fahiş zam uygulamarı devreye girebiliyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına 1 ay kala yeni zamlar ve oranları dikkatleri üzerine topluyor. Kayıt sürelerinin başladığı şu günlerde özellikle de özel okulların fiyatlarını duyan vatandaş büyük bir endişeye sürüklenirken, son zamanlarda yüzde 100 zam oranı uygulaması devreye girdi. Özellikle Amerika, Fransa ve Almanya kökenli prestijli okullarda, eğitim ücretleri geçen yıla nazaran yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterirken fiyatlardaki astronomik artışlar vatandaşı bezdirdi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ADETA ÇILDIRDI

Kayıtların başladığı şu günlerde kimi prestjli okullarda eğitim fiyatlarının yüzde 250 oranında artış gösterdiği ifade edildi. Robert Koleji'nin yıllık eğitim ücreti, yüzde 134.7'lik bir artışla 1 milyon 47 bin 900 TL'ye yükselerek son zamanların özel okul rekorunu kırdı. Üsküdar Amerikan Lisesi ise yüzde 126.1 oranında artışla 955 bin TL'ye ulaştı. St. Joseph Fransız Lisesi, Notre Dame de Sion Lisesi, St. Benoit, St. Michel ve St. Pulcherie'de de senelik ücretler 1 milyon TL'ye kadar dayandı.





MEB'DEN SINIRLAMA

Milli Eğitim mBakanlığı tarafından bu artışlara sınırlama getirildiği ifade edilirken, bu sınırlama ara sınıf öğrencileri için geçerli olacak. Öte yandan ilk kayıtlarda yukarıda bahsi geçen zamlar geçerli oluyor. Yapılan bu zamlar ile birlikte okullardaki çeşitlilik azalırken, ebeveynin tercihleri de kısıtlanıyor.

ARTAN ZAMLAR ÖZEL OKULLARI BOŞ BIRAKABİLİYOR

Zam oranlarındaki artış fiyatların en üst seviyeye taşınmasını sağlıyor. Bu durumda öğrenci ebeveyninin hane bütçesini sil baştan düzene sokması gerekliliğini gündeme çıkarıyor. Artışlar karşısında yeni kayıtlarda azalma olduğu açıklanırken, eğitim sistemindeki bu sorunların çözümü için acil adımlar atılması gerekliliği konusundaki taleplerde de artış gözlemlebniyor.