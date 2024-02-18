Opel araba arayanlara yılın kampanyasını yaptı! Ballı kaymaklı fiyatı gören bayilere koşacak

Dünyaca ünlü Fransız otomotiv devi Opel, Türkiye'deki otomotiv sektöründeki zorlu döneme rağmen önemli bir adım atarak, 2024 model geniş SUV araçları için Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak dev bir kampanya başlattı. Uzun süredir devam eden krizi avantajına çevirmeyi hedefleyen Opel, son teknoloji ile üretilen araçlarını müşterilerine sunmak ve satışları artırmak amacıyla pazar araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Opel'in gerçekleştirdiği pazar araştırmalarının sonucunda ortaya çıkan kampanya, özellikle geniş ailelerin favorisi olan 'MOKKA' modeli için özel olarak tasarlandı. Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak bu kampanya, 2024 model geniş bir SUV aracı sahibi olmak isteyenleri sevindirecek fırsatlar sunuyor.





Kampanya kapsamında, 'MOKKA EDİTON' modeli için 250 bin TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı müşterilere sunuluyor. Ayrıca 'MOKKA GS ve Ultimate' modelleri için de 300 bin TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı mevcut. Bu avantajlı kredi seçenekleri, otomotiv tutkunlarının dikkatini çekiyor ve Opel'in kampanyası büyük ilgi görüyor.

Opel'in bu kampanya ile hedefi, otomotiv sektöründeki durgunluğa son vererek satışları artırmak ve müşterilere en uygun şartlarda 2024 model geniş SUV araçları sunmak. Kampanya detaylarına ulaşmak için Opel'in resmi internet sitesi ziyaret edilebilir. Bu büyük fırsat, 2024 model geniş bir SUV aracı sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir oportunite olarak öne çıkıyor.