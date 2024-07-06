Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

Otomobil sektörü deyince akla ilk gelen markalardan olan Opel tarafından SUV modelleri ile alakalı gün gün yeni teknolojilerini açıklamaya devam ediyor. SUV segmentinin en dikkat çeken modeli olan Opel Mokka, önceden düzenlenmemiş kampanyasını Temmuz ayından açıklarken tüketiciye eşsiz fırsat sunan bu kampanyada aylık ödeme en dibe çekilmiş gibi duruyor. Gerek geniş iç hacmi, gerekse de dinamik ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken SUV Mokka, tüketicinin cebine en uyan ödeme planı kampanyası ile erişilebilir bir hale geliyor.



Otomobil markaları ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Düzenlenen kampanyalar arasında en dikkat çekenleri ise kesinlikle ki faizisz kredi imkanı olurken, Opel tarafından başlatılan kampanyada 200.000 TL faizsiz kredi imkanı ile aylık 16.666 taksitle ödenebiliyor. Bu durumda kıyıda köşede yatırımı olan ancak istediği aracı almak için geri kalanı kredi çekerek ödeyecek olan müşteri için büyük bir avantaj sağlıyor.





OPEL MOKKA TEMMUZ AYI KAMPANYASI

Opel’in Temmuz ayı kampanyaları ile birlikte Mokka modeli, büyük indirimlerle satışa sunulurken, Ultimate ya da Edition donanımları cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. Edition donanımı 1.392.000 TL'ye, GS donanımı 1.737.900 TL'ye ve Ultimate donanımı ise 1.825.900 TL'ye satışa sunulurken Mokka'nın sahip olduğu üstün nitelikleri göz önüne alındığında bu fiyatların oldukça cazip olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.

Motor gücünün verimliliği ile dikkat çeken Opel Mokka, modern tasarımı ve geniş iç hacmi ile konforu beraberinde getiriyor. Teknolojiye uyan dijital panellerinin yanı sıra sürüş desteği sağlayan özellikleri ile de dikkat çekiyor. Teknolojik donanımları neredeyse hepsini bir araya getiren Opel Mokka en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yer alıyor.

Türkiye pazarında önemi büyük olan Opel, senelerdir müşteri odaklı olarak çalışmaya devam ediyor. Opel Temmuz ayı kampanyası ile dikkatleri üzerine çekerken, özellikle de aylık ödemeli faizsiz kredi hizmeti dikkatleri üzerine topluyor.

Eğer ki sizin de sıfır KM araç alma hayaliniz var ise ve kıyıdaki birikiminiz araç fiyatlarına ulaşamadıysa Opel tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyası sizi Temmuz ayında araç sahibi yapabilir.