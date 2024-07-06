Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

SUV segmentinin en dikkat çeken modeli olan Opel Mokka, önceden düzenlenmemiş kampanyasını Temmuz ayından açıklarken tüketiciye eşsiz fırsat sunan bu kampanyada aylık ödeme en dibe çekilmiş gibi duruyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 13:34
Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

Otomobil sektörü deyince akla ilk gelen markalardan olan Opel tarafından SUV modelleri ile alakalı gün gün yeni teknolojilerini açıklamaya devam ediyor. SUV segmentinin en dikkat çeken modeli olan Opel Mokka, önceden düzenlenmemiş kampanyasını Temmuz ayından açıklarken tüketiciye eşsiz fırsat sunan bu kampanyada aylık ödeme en dibe çekilmiş gibi duruyor. Gerek geniş iç hacmi, gerekse de dinamik ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken SUV Mokka, tüketicinin cebine en uyan ödeme planı kampanyası ile erişilebilir bir hale geliyor.

 Otomobil markaları ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Düzenlenen kampanyalar arasında en dikkat çekenleri ise kesinlikle ki faizisz kredi imkanı olurken, Opel tarafından başlatılan kampanyada 200.000 TL faizsiz kredi imkanı ile aylık 16.666 taksitle ödenebiliyor. Bu durumda kıyıda köşede yatırımı olan ancak istediği aracı almak için geri kalanı kredi çekerek ödeyecek olan müşteri için büyük bir avantaj sağlıyor.

tll

OPEL MOKKA TEMMUZ AYI KAMPANYASI

 Opel’in Temmuz ayı kampanyaları ile birlikte Mokka modeli, büyük indirimlerle satışa sunulurken, Ultimate ya da Edition donanımları cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. Edition donanımı 1.392.000 TL'ye, GS donanımı 1.737.900 TL'ye ve Ultimate donanımı ise 1.825.900 TL'ye satışa sunulurken Mokka'nın sahip olduğu üstün nitelikleri göz önüne alındığında bu fiyatların oldukça cazip olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.

 Motor gücünün verimliliği ile dikkat çeken Opel Mokka, modern tasarımı ve geniş iç hacmi ile konforu beraberinde getiriyor. Teknolojiye uyan dijital panellerinin yanı sıra sürüş desteği sağlayan özellikleri ile de dikkat çekiyor. Teknolojik donanımları neredeyse hepsini bir araya getiren Opel Mokka en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yer alıyor.

 Türkiye pazarında önemi büyük olan Opel, senelerdir müşteri odaklı olarak çalışmaya devam ediyor. Opel Temmuz ayı kampanyası ile dikkatleri üzerine çekerken, özellikle de aylık ödemeli faizsiz kredi hizmeti dikkatleri üzerine topluyor.

Eğer ki sizin de sıfır KM araç alma hayaliniz var ise ve kıyıdaki birikiminiz araç fiyatlarına ulaşamadıysa Opel tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyası sizi Temmuz ayında araç sahibi yapabilir.

İLGİLİ HABERLER

Arabası olanlara acil duyuru! O tarihe kadar bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

Boyasız saç rengini açmanın gizli tüyosu! Sürüp 20 dakika bekletin yeter

Yaşlanmayı şıp diye durduruyor! Saçı cildi bebek gibi yapacak: Bu besini evinizden eksik etmeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

Opel Mokka’dan Temmuz ayarı: Ayda 16.666 TL’ye sıfır araç cebinize sığacak

Yaşlanmayı şıp diye durduruyor! Saçı cildi bebek gibi yapacak: Bu besini evinizden eksik etmeyin

Her sabah kahve içenler aman dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız: Yıllar sonra açıklandı

O banka promosyonda şov yaptı! Tek imzaya 45 bin TL promosyona onay verdi

Temmuz zammı yüzde 24,73 açıklanmıştı! O emeklinin maaşında 1500 TL artış onaylandı

Banka hesabı olanlar dikkat! Bunu yapan artık 30.000 TL ceza ödeyecek!

Arabası olanlara acil duyuru! O tarihe kadar bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Boyasız saç rengini açmanın gizli tüyosu! Sürüp 20 dakika bekletin yeter

IBAN'a bu sabah bakmanız gerekiyor! 2.000 TL- 4.000 TL ödeme hesaba aktarılıyor

Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak