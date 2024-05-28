Orta gelirli ailelere ekmek zammı şoku! Sabah sabah 2. artış yapıldı

Yeni yıldan beri zam furyası devam ediyor. Özellikle de bireyin en fazla tükettiği ekmek zamları da artan maliyet rakamlarından nasibini almış bulunuyor. Yeni yılda yapılan zamlara yılın ikinci yarısı dolmadan yeni zamlar yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Halk Ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 50'lik zam tüm halkın tepkisini toplarken, sabah saartlerinde yeni bir zam açıklaması daha gelmesi vatandaşı iyice çileden çıkartacağa benziyor.





Gıda sektörü arasında en çok dikkat çeken ekmek zammı, sektörde büyük yankı uyandırdı. Ülkemizin her köşesinde sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, ülkemizin kültüründe de büyük önem arz ediyor. Sabah saatlerinde zam kararı Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından kamuoyuna sunuldu. Alınnan kararda ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığı belirtildi. Vatandaşın cebini zorlayacak olan zam ile birlikte Rize'de 10 TL olan ekmek 12,5 TL'ye satılmaya başlayacak. Yapılan ekmem zammının özellikle de dar gelirli kesimi etkileyeceğe tahmin ediliyor.

Ekonomik durumu zayıf olan bireyler ve aileler, yaşanan bu fiyat artışları karşısında daha zorlanacağa benziyor. Ekmek fiyatlarının artışının ardında iklim değişikliği, tarımsal üretim maliyetlerindeki artış, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi birçok unsur yatarken, zamların giderlere göre şekillendiği biliniyor.