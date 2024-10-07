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Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

İkinci el araçlarda da fiyatlar hat safhada yükselirken, gözler taşıt kredisi faizlerinde son durumun ne olacağına çevrildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:41
Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Geçtiğimiz seneden bir kaç ay öncesine kadar artan politika faizleri ihtiyaç, kont ve taşıt kredisi faizlerinin de kat be kat artmasına mahal verdi. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla birlikte yükselen faiz oranları, araç almayı düşünen vatandaşı da etkilerken, yılın ocak-eylül döneminde otomobil satışlarında yaklaşık %15’lik bir azalma olduğu ifade edildi. Hal bu iken otomobil firmaları tarafından başlatılan ve ay ay düzenlenen kampanyalar da satış için yeterli olamadı. İkinci el araçlarda da fiyatlar hat safhada yükselirkeni gözler taşıt kredisi faizlerinde son durumun ne olacağına çevrildi. Merkez Bankası para politikaları gereğince son aylarda politika faizini stabil tutuyor. Bu durum da ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüşe mahal verirken, konur kredilerinde de durum aynı seyrediyor. Bir çok banka bu kapsamda kredi kullanımında faizleri düşürürken, taşıt kredisi kullanacak olan vatandaş bankalar tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.  

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ? 

Merkez Bankası’nın uyguladığı politikaların sonuçlarının yavaş yavaş görülmeye başladığı değerlendirmesini sunan uzmanlar, taşıt kredi faizlerinin %42,67 seviyesine gerilediğini ifade ediyor. Temmuz ayında %55,36 ile zirve yapan faiz oranlarındaki düşüş, son üç ayda yaklaşık 13 puanlık bir iyileşme gösterirken, faizlerdeki bu düşüşün devam edebileceği de hesaplanıyor.  

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

TAŞIT KREDİLERİNDE SIKILAŞMA BİTİYOR 

Yapılan değerlendirmeler ile birlikte taşıt kredisi faizlerinde de sona gelindiği belirtilirken, Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek banka kredi eğilim anket sonuçlarına göre, taşıt kredilerindeki sıkılaşma sürecinin sona yaklaştığı ortaya çıkıyor.  

BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ 

Taşıt kredilerinde faizlerin düşüş göstereceği tahminlerinin akabinde güncel taşıt kredisi faizleri merak ediliyor. Bankalardan alınan taşıt kredisi faiz oranları %4 ile %6 arasında değişiklik gösteriyor. 400 bin TL’lik bir taşıt kredisi için geri ödeme planları bankadan bankaya değişiyor.  

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

 


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