Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı

Ford Fiesta, 300 bin TL'ye varan indirimlerle sizlerle olacak! Üstelik faizsiz kredi başvurusu fırsatıyla! Başvuru için son 1 ay, acele edin!

Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı
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Ülkemizde son yılların en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Ford Fiesta için dev bir kampanya başlatıldı. Ford şirketi, Kasım ayında Fiesta modelleri için büyük indirim ve kredi kampanyası düzenledi. Ford Fiesta, şık tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve üstün sürüş dinamikleri sayesinde Türkiye otomobil pazarında uzun yıllardır zirvede yer alıyor. Her yıl binlerce kişi tarafından tercih edilen Fiesta'nın satış başarısını devam ettirmek isteyen Ford, müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Şirket tarafından açıklanan kampanya kapsamında, Fiesta'nın tüm donanım seçeneklerinde 300.000 TL'ye varan indirimler yapılıyor. Böylece Fiesta'yı daha uygun fiyatlara alma fırsatı doğuyor.

ford fiesta

Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankası işbirliğiyle, 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. 12 eşit taksit imkanıyla alınan kredide, aylık ödenecek tutar 25.000 TL olarak belirlendi.

Kampanya, Fiesta'nın tüm benzinli ve dizel motor seçeneklerini kapsıyor. 1.1L, 1.0L hibrit ve 1.5L benzersiz turbo motorlar, indirim ve kredi avantajlarından yararlanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, en yakın Ford satış yetkilisinden detaylı bilgi alabilir. Ardından Yapı Kredi şubelerinden 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusunda bulunabiliyor. Onay alındıktan sonra Fiesta tercih edilebiliyor.

Ford yetkilileri, kampanyanın 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Bu süre içinde Fiesta modellerine yüzlerce lira indirim ve avantajlı kredi imkanı sunulacak. Kampanya sayesinde Fiesta'yı daha uygun maliyetlerle edinebilme fırsatı doğmuş oldu.

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