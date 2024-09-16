ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Geçtiğimiz ay açıklanan gelişmede, şarj edilebilir hibrit araçlara (PHEV) yönelik %30’luk bir ÖTV teşvikinin devreye girmesi dikkatleri çekti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:07
ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Elektrikli otomobil teknoloji hızla devreye alınmaya devam ediyor. Dünya genelinde otomobil pazarında yaşanan gelişmelerden ülkemizde nasibini alırken, Türkiye'de de bu alanda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay açıklanan ve araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmede, şarj edilebilir hibrit araçlara (PHEV) yönelik %30’luk bir ÖTV teşvikinin devreye girmesi dikatleri çekti. Adeta otomobil devlerinin yarıştığı elektrikli araç piyasasında yeni bir ÖTV indirimi devreye alınırken, öncü eden marka ve modelin satışları bugün resmen başladı. 

 

ÖTV İNDİRİMLİ MG ARAÇLAR HANGİLERİ 

Resmi Gazete de açıklanan ve teşvik niteliğini taşıyan yeni programın en hızlı ve etkili şekilde hayata geçtiği marka, Çinli otomobil üreticisi MG olurken, yeni MG satışları resmen bugün başladı. MG, HS modeliyle birlikte, ÖTV teşviki ile birlikte yüzde 30 daha ucuza satılacak. 15 Eylül 2024 tarihinde yapılan açıklamalara göre, bugün itibari ile programın başladığı belirtildi. 

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı


MG HS ÖZELLİKLERİ 


 MG HS modeli tam elektrikli olarak 100 kilometreye kadar menzil sunarken, yapılan açıklamada ulaşabilir menzilinin 1000 KM olması da dikkatleri bu model üzerine topladı. Turboşarjlı benzinli motoruyla birlikte 339 beygir gücü üreten MG HS, performansının yanı sıra çevre duyarlılığı bakımından tercih edileceğe benziyor.  


ÖTV TEŞVİĞİNDEN YARARLANACAK ARAÇ MARKALARI HANGİLERİ? 


MG tarafından atılan hızlı hamle araç piyasasını farklı bir yöne sürükleyecek iken diğer markaların da ÖTV teşvikinden nasıl yararlanacağı merakla araştırılıyor. Türkiye pazarında öne çıkan diğer önemli markalardan BYD, Seal U DM modelleri de teşvik programına kısa sürede dahil olacak.  


MG HS FİYATI KAÇ PARA 


Özellikle yüzde 30 ÖTV teşviki ile satışa sunulan MG HS’nin fiyatı merakla araştırılıyor. İlk tahminlerde aracın fiyatının 2 milyon TL civarında olması bekleniyor. 

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