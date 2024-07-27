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Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 50 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:38
Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Özel banka yeni ödeme kampanyasını duyurdu! 50 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Garanti Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre müşterilere uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planlarıyla 50 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. 

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Bankanın 50 bin TL kredi ödemesi için başvurular en yakın banka şubesinden ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Garanti Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisi için yüzde 4.71 faiz oranı uygulanacak. Kredinin aylık taksit tutarı 6.004.13 TL, toplam geri ödeme tutarı 72.049.62 TL olarak hesaplanacak. 

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