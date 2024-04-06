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Özel sektör çalışanına bayramda ek ödeme müjdesi! Bunu bilmeyene 5 kuruş para yok

Bayramda çalışan işçilerin hakları neler? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemek durumunda kalacak? işte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.04.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 17:55
Özel sektör çalışanına bayramda ek ödeme müjdesi! Bunu bilmeyene 5 kuruş para yok

Kamuda 9 günlük tatil keyfi başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama doğrultusunda Pazartesi ve Salı Arife gününün de eklenmesi ile birlikte Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne çıktı. Özel sektörde ise bu durum maalesef böyle işlemeyecek. Özel sektör çalışanları gerek Pazartesi ve Salı ile birlikte bayramda da çalışmak durumunda kalabilecek. Hal bu iken özel sektör çalışanı kendi haklarını merak ediyor. Peki bayramda çalışan işçilerin hakları neler? İşveren bayramda çalışan işçiye ne kadar ücret ödemek durumunda kalacak? işte detaylar...

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4857 sayılı İş Kanununa göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara her gün için bir günlük ücret ödemesi yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bayramda çalışan işçi normal çalışma ücretine ek olarak çalıştığı günlük ücreti tutarında ödeme alma hakkı bulunmaktadır. 2024 yılı için günlük brüt ücret 666,75 TL olarak bilinirken net günlük kazanç ise 566,73 TL'dir. Özel sektör için bayram tatili üç buçuk gün sürmektedir. Hal bu iken bayramda çalışmak durumunda olan asgari ücretli bir işçi Nisan, Mayıs ayı maaşlarında 1983,56 TL ücreti maaşını ek olarak alacaktır

Bayramda çalışan işçi sadece kendi maaşını almamaktadır. İşveren işçiye izin kullandırma imkanını sunmalı iken tatil gününde çalışılması durumunda da Yukarıdaki ödeme tutarlarında net ücret ödemesi gerekmektedir. Bazı özel sektör ve iş yerlerinde kamuda idari izinli sayılan günlerde toplu izin uygulamasına gidebilmektedir. Bu izin sonrasında ise telafi çalışması yaptırılma zorunluluğu mevcuttur.

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2016 yılında İş Kanunu'nda yer alan maddelerde işçi ve işverenin Anlaşması durumunda yıllık izinler bölünerek kullanılabilmektedir. Bu sayede ise Bayram haftasında 9 günlük kesintisiz izin kullanma hakkı mevcuttur. Bayramda çalışan işçiler normal ücretlerine ek olarak günlük ücret alma hakkına sahiptir. Öte yandan bu çalışmanın karşılığında da izin kullanma hakkı mevcuttur.

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