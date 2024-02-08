Para arayanlar hemen o bankaya koşacak! 80.000 TL'ye kadar nakit kapısı açıldı

Nakit ihtiyacı olanlara o bankadan yeni teklifler gelirken ekonomik sorunlar ve artan enflasyon ile yaşam kaygısı artış gösterirken son gün 31 Ocak olduğu duyuruldu. İşte temel ihtiyaçların dahi karşılanamadı bu günlerde ilaç gibi gelecek nakit destek...

Para arayanlar hemen o bankaya koşacak! 80.000 TL'ye kadar nakit kapısı açıldı
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Bankalardan müşterilere özel yeni avantajlar sunulurken Garanti Bankası büyük fırsatını açıkladı. Finansal açıdan rahatlama sunulması hedeflenirken nakit imkanlar ise peş peşe gelmeye başladı. Garanti Bankası müşterileri için heyecan veren o teklifin detayları haberimizde yer almaktadır.

Ocak ayının sonuna kadar devam edecek fırsattan yararlanmak isteyenlere müşterilere öze hazırlanan teklif sunuldu. Garanti Bankası düzenlediği kampanyayla beraber heyecan veren teklif açıklandı. Kampanya içeriğinde bazı belli şartlar yer alırken müşterilerin hesaplarına 88 bin TL yatırılacağı açıklandı.
Müşterilerin heyecanlandıran teklif sunulurken öncelikli olan şartlar konusunda bilgi sahibi olunması gerekir. Banka müşterisi olanlara 88.000 TL'lik ödeme talebiyle beraber Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinde bilgiler yer almaktadır.

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İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Kredi başvuruları için gerekli şartlar yer alırken internet üzerinden veya banka şubelerinden işlemler tamamlanır. 18 yaşını doldurmuş olmak, kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekirken müşterilerin detaylı bilgileri internet üzerinde yer alır.
İnternet sitesi veya en yakın banka şubesine giderek, kredi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olunabilir. Başvurular kısa süre içerisinde tamamlanırken sonucunda olumlu olması durumunda müşterilerin istenen belgeleri tamamlaması gerekiyor.

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