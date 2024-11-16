Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar ile birlikte banka işlemlerinde yeniliğe imza atıldığı ifade edildi. FT ve FAST transfer ücretlerinde sil baştan düzenleme devreye girmiş bulunuyor.

EFT FAST İŞLEMLERİNDE SAAT SINIRI KALDIRILDI

Para transferlerindeki en büyük engel olarak bilinen saat sınırının kaldırıldığı belirtildi. 16.00 sonrası ve hafta sonu için uygulanan yüzde 50 ek ücret artık olmayacak. Artık hafta sonu ve mesai saatleri dışında para gönderirken ekstra ücret ödenmeyeceği de alınan kararlar arasında yer alıyor.

Bu sayede vatandaşlar, hafta içi veya hafta sonu, günün her saatinde herhangi bir ek ücret ödemeden para transferi yapabilecek iken uzman isimlerden değerlendirmeler de gecikmedi.

EFT FAST KARARI EKONOMİYİ YÖNLENDİRECEK

Ekonomist Muhammet Bayram yeni düzenleme ile alakalı sosyal medya hesabından yeni değerlendirmede bulundu. Bayram açıklamasında: "Bu düzenleme kayıt dışılığı azaltacak ve vatandaşın banka işlemlerini kolaylaştıracak." Dedi. Konu ile alakalı detaylara değinen isim Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde nakit para kullanımının azalmasıyla birlikte EFT ve FAST işlemleri daha da önem kazandı. Ancak saat sınırı ve ek ücretler, bu işlemlerin yaygınlaşmasını engelliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sorun ortadan kalktı. Ayrıca, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de önemli bir katkı sağlanacak." İfadelerini kullandı.

Uzman isime göre, bu yeni düzenlemeyle birlikte kayıt dışı ekonominin önüne geçilebileceği belirtildi. Yeni düzenleme ile birlikte vatandaşlar artık daha rahat bir şekilde banka üzerinden ödeme yapabilecek iken bu da vergi gelirlerinin artmasına ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.