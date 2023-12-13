Parası kadar altın alanlara kötü haber! Bu hataya düşmeyin

Altın fiyatlarının son yılların rekorunu kırdığı bu günlerde, sahte altın ürünleri konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, artan altın fiyatları ve yüksek kar hedefleriyle birlikte sahte altın üretiminin arttığına dikkat çekiyor.

Sahte altın veya düşük ayarlı ürünlerin piyasada dolaştığını belirten Yaşar, bu tür ürünlerden korunmak adına vatandaşlara çeşitli önlemler öneriyor. İlk olarak, altının kesinlikle güvenilir kuyumculardan alınması gerektiğini vurguluyor. İnternet üzerinden yapılan alımlara karşı ise temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Güvenilir sitelerin bulunabileceğini ancak birçoğunun güvenilir olmadığını ifade ediyor.





Vatandaşları sahte altın veya düşük ayarlı ürünlerden koruma adına Yusuf Yaşar, ziynet eşyalarında ayar ve ses kontrolü yapılmasına önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. Kesme altın olarak bilinen altından da kaçınılması gerektiğini söyleyen Yaşar, bu tür ürünlerin genellikle sarı teneke gibi göründüğünü ve güvenilir olmadığını ifade ediyor.

Ayrıca, müşterilerin gram altın alamama durumlarında çeşitli ölçülerde kestirip almaya çalıştığını ve bu durumun riskli olduğunu belirten Yaşar, bu tür yöntemlere başvurmanın gram ve özellik bilgisi olmayan altın alışverişine neden olabileceğini söylüyor.

Sonuç olarak, altın alımında güvenilir kaynaklardan ve kuyumculardan alış yapmanın önemine vurgu yapılıyor. Vatandaşlar, sahte altın veya düşük ayarlı ürünlerden korunmak adına bilinçli ve dikkatli olmalı, güvenilir kuyumcuları tercih etmelidir.