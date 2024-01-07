Parası olanın parası yavruladı! 100.000 TL'si olan 30 gün sonra bakın ne kadar kazanacak

Parayla para kazanmak isteyenlere özel fırsat geldi. 100 bin TL'sini bankaya koyan vatandaşın 1 aylık getirisi dudak uçuklattı. İşte yeni yılda bankalardan yeni dönem...

Parası olanın parası yavruladı! 100.000 TL'si olan 30 gün sonra bakın ne kadar kazanacak
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Yatırım yapmak isteyenler ve yastıkaltındaki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlara güzel haber duyurulurken mevduat faiz oranları arşa çıktı. Hangi bankanın daha kazançlı olduğu araştırılmaya başlandı. İşte bankaların 32 günlük ve 92 günlük faiz getirisi...

BANKALARIN FAİZ GETİRİSİ
Odeabank:
32 gün kazanç: 3,747.95 TL
92 gün kazanç: 11,254.25 TL

mevduat faizAkbank:
32 gün kazanç: 3,914.52 TL
92 gün kazanç: 11,254.25 TL
Alternatif Bank:
32 gün kazanç: 3,914.52 TL
92 gün kazanç: 7,662.47 TL
ING BANK:
32 gün kazanç: 3,331.51 TL
92 gün kazanç: 9,578.08 TL
Garanti BBVA:
32 gün kazanç: 3,414.79 TL
92 gün kazanç: 10,296.44 TL

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