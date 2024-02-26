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Parasına para katmak isteyen bunu yapsın! TL'si olanlara zenginliğin şifresini verdi

Ünlü ekonomist Mert Başaran en karlı yatırım aracını açıkladı. Başaran'ın açıklamaları bomba etkisi yarattı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 21:57
Parasına para katmak isteyen bunu yapsın! TL'si olanlara zenginliğin şifresini verdi

Yatırım dünyasının ünlü isimlerinden Mert Başaran, hızlı zengin olmanın sırrını paylaştı. Detaylar haberimizde...

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YATIRIM UZMANI MERT BAŞARAN ZENGİN OLMANIN TÜYOSUNU VERDİ: BU YATIRIMA YÖNELEN YÜZDE 130 KAZANIYOR

Yatırım uzmanı Mert Başaran milyonlarca yatırımcının ilgisini çeken bir tavsiyede bulundu. Başaran, yatırımcılara yüzde 130 kazanç sağlayacak yatırım aracını duyurdu.

Mert Başaran, canlı yayında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracını izleyiciyle buluşturdu.

Ülkemizde her gün pek çok kişi tasarruflarını artırmak için birçok farklı yatırım aracına yöneliyor.

Dolar, bitcoin, borsa ve altın gibi yatırım araçlarının yükselişi dikkat çekiyor. Ancak son zamanlarda pek çok uzman hisse senedi yatırımına geçmeyi tercih ediyor.

Başaran, hisse senedi fonlarıyla ilgili şu önemli ipuçlarını verdi. Başaran, açıklamasında şunları söyledi: "Eğer hisse senedi fonlarına yatırım yaptıysanız, yüzde 130'luk bir kazanca ulaştınız demektir. Yani 1 milyon liranız, 2.3 milyon liraya dönüştü. Ancak diğer bir senaryoda 1 milyonunuz 500'e düşebilir. Endekslerin mevcut durumu henüz pahalı denilebilecek noktaya gelmese de, bedava denilebilecek noktaya da gelmedi. Bu dönemdeki bir diğer önemli faktör ise yaklaşan seçimlerdir. Bu nedenle iniş çıkışlar görebiliyoruz” dedi.

Başaran, hisse senedi fonuna 1 milyon dolar yatırılırsa bu tutarın 1,3 milyon dolara çıkacağını söyledi. "Sizin 100 dolarınız 130'dur, bu da çok çok iyi bir oran" diye değerlendirdi.

Ayrıca Başaran, altın fonlarının da yüksek kazanç sağladığını vurgulayarak, "Eğer 1 milyonu altına yatırmış olsaydınız, yaklaşık 4.9 milyon olacaktı. Gümüşe yatırım yapsanız 3.2 milyon lira elde ederdiniz. Ancak yanlış bir tercih yaparak 1.7 milyonunuzun çöpe gitmesine neden olabilirdiniz. Doğru yatırım yapmak çok önemli" dedi.

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