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Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası aracılığıyla 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile 1.2 milyon TL destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:46
Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Ziraat Bankası ile Kırsal Kalkınma Fırsatları

Tarım Bakanlığı, şehirden köye dönüşü hızlandıracak adımları Ziraat Bankası aracılığıyla desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında Bayburt'ta yapılan son açıklamada, bir üreticiye 1 milyon 200 bin TL destek sağlandığı bildirildi.

Rekor Kredi Desteği

Yapılan düzenlemeler ile daha önce çiftçilere sunulan kredi limiti, tarihi bir artışla 1 milyon 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Bu destek, özellikle hayvancılık yapmak isteyen veya mevcut işletmesini büyütmeyi hedefleyen çiftçiler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

100 Başlık Sürü Kurma İmkanı

Bu kapsamda, 1 milyon 200 bin TL'lik kredi desteğini veren bir çiftçi, ortalama 100 başlık bir koyun sürüsü kurma sermayesine sahip olacak. Projenin amacı, küçükbaş hayvancılığı ekonomik bir kazanç kapısı haline getirmek ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Genç Çiftçilere Teşvik

Yetkililer, sağlanan bu destek ile genç çiftçilerin ve şehirlilerin köylerine dönüş yaparak üretime katılmalarını teşvik edeceklerini vurgulamaktadır. Proje, kırsalda yaşamı cazip hale getirmeyi, vatandaşların uzun vadeli, kârlı işletmeler kurabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Köye Dönüşü Kolaylaştıran Destekler

Ayrıca, yetiştiricilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu diğer hibe ve destek programlarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacak olan bu proje, kırsalda yeni istihdam olanakları ve gelir kapıları oluşturarak, büyükşehirlerde zor şartlar altında yaşayan vatandaşlar için köye dönüşü cazip bir seçenek haline getirmeyi hedeflemektedir.

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