Parasını buna yatıran 2024'ü zengin kapatacak! En çok o kazandırıyor

Yatırım yapanlar dikkat! Yatırımınızı buna yaparsanız kazanan siz olacaksınız! Detaylar haberimizde.

Parasını buna yatıran 2024'ü zengin kapatacak! En çok o kazandırıyor
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2024 yılına gelindiğinde arazi yatırımının gayrimenkul veya dövizden daha fazla kâr getireceği ortaya çıktı. Nef CEO'su Erden Timur, bu yılın en çok konuşulan konusunun arazi olacağına dikkat çekti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARSA YATIRIMI DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR

Sermayesini büyütmek isteyen yatırımcılar kendilerine en büyük getiriyi sağlayacak yatırım araçları arıyorlar. Altın, döviz gibi değerli yatırım araçlarının yanı sıra yaşam alanı, arsa gibi gayrimenkullere de yatırım yapılmakta. Artan emlak fiyatları ve yüksek konut kredisi faiz oranları nedeniyle konuta erişim giderek azalıyor. Bu nedenle daire alamayan yatırımcılar arsa yatırımını tercih ediyor. Nef CEO'su Erden Timur, 2024 yılında arazinin en çok konuşulan konu olacağına dikkat çekerek, yatırımcılar arasında yoğun talep gördüğünü anlattı. Yeniakit gazetesinin haberine göre Nef CEO'su Erden Timur, 2024 yılında en çok konuşulan konunun arazi olacağına dikkat çekerek, "Altyapısı ve bürokratik formaliteleri olan arsalara talep artmaya devam edecek.'' ifadelerini kullandı. 

Arsa Yatırımı Daha Çok Kazandırıyor

Timur, Türkiye'yi ve küresel ekonomiyi neler beklediğinin ele alındığı özel etkinlikte, Türkiye emlak piyasasının Avrupa'da lider konumda olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin yıldızının enflasyon ortamında parladığını ve bu durumun gelecekte de devam edeceğini söyledi. Timur, arsaya olan talebin yeniden artacağına dikkat çekerek, 2023'te arazinin emlak, altın, döviz ve borsadan daha fazla kazanç getirdiğini söyledi. Arsa satışlarındaki artışın en önemli nedeni arsa satışlarının yatırımcılara uzun vadeli kazanç sağlamasıdır. Özellikle pandemi sonrasında insanların doğaya daha yakın bir yaşam tarzı arzusu nedeniyle araziye olan ilgi arttı. Başta arsa olmak üzere konut dışı gayrimenkul satışının 2023'te 1,5 milyonu aşacağını kaydeden Nef CEO'su Erden Timur, şunları söyledi: "Nef olarak erişilebilir gayrimenkul yaratmak için arsaya yöneliyoruz. Gayrimenkul yatırımı, enflasyondan korunmak için çok geleneksel bir yatırım refleksidir." ifadesini kullandı.

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