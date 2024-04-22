Parasını ona yatıranlar fena çakılacak! Piyasa uzmanı korkunç tarihi açıkladı

Uzman isim açıkladı! Yatırımcılar çok üzülebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU TARİHE DİKKAT EDİN

Son dönemlerde altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken yatırımcılar da uzmanların yatırım önerilerini yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın, borsa ve bitcoin piyasasında yaşananları değerlendirdi ve İran İsrail arasındaki gerilimin bütün dünyayı etkilediğini ve piyasada gerilemeler yaşandığını belirtti. Bitcoin fiyatları 17 bin dolar seviyelerinden 61 bin seviyelerine gelirken ONS altın 2 bin 431 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İslam Memiş bitcoin fiyatlarının yüzde 4 oranında yükseliş gösterdiğini belirtti. Memiş piyasa ile ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi;





'ONS altın 2 bin 384 dolar seviyesinde. Son yaşanan jeopolitik riskler, Bitcoin'i güvenli liman olarak algılanıp altına gidilmesine sebep oldu. Bu durum Bitcoin fiyatlarının 67 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ve ONS altının baskı altında kalabileceğini anlatıyor. Bu durum kısa vadeli. Eğer İsrail misilleme yaparsa altın yükselişi ve Bitcoin düşüşü yaşanabilir. Kısa vadede Bitcoin için 57 bin ile 67 bin dolar aralığı takip edilecek. Eğer İsrail bir misilleme yaparsa Bitcoin 50 bin dolar altına kadar düşer, ONS altın da 2 bin 600 dolar seviyelerine kadar yükselebilir. Şimdilik belirsizlik hakim. Ortadoğu'dan gelecek haber akışlarının takip edilmesi gerekiyor. İki varlık arsındaki ilişkiyle yatırımcı tercihleri manipüle edilebilir, piyasaları dikkatli şekilde takip etmek gerekiyor. Sıkı bir takip yapılmazsa Bitcoin, altın ve dolar birikimleri yatırımcıların elinde patlayabilir.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.