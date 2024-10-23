Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrili bekleyiş devam ediyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar, hem çalışanların hem de işverenlerin geleceğini şekillendirecek iken çalışanların talepleri ve işverenin teklifleri ile gündem gün gün yeni hesaplamalar çıkıyor. 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret, Türkiye’deki16 milyon civarındaki asgari ücretli çalışan için büyük bir merak konusu haline gelirken, İlk Toplantı Aralık ayının başında düzenlenecek. Aralık ayında, Asgari Ücret Komisyonu, hem işçi hem de işveren temsilcilerinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Her sene olduğu gibi düzenlenecek olan 4 toplantı ile asgari ücretin gün yüzüne çıkacağı tahmin edilirken, ay sonuna kadar rakamlar kesinleşip, kamuoyuna sunulacak.

ASGARİ ÜCRET ÖN GÖRÜSÜ 25.500 tl

Artan enflasyon rakamları sonrasında işveren kesimde asgari ücret ile alakalı beklentilerini iletmeye devam ediyor. Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz tarafından asgari ücret değerlendirmesi sunuldu. Akyüz, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2025 yılında 25.500 TL civarında olacağını öngördüklerini belirtti. Akyüz, işverenlerin de bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladıklarını ifade etti.

Akyüz, öte yandan bu rakamın mevcut ekonomik koşullar altında işverenlerin iş gücünü sürdürebilmesi açısından da sıkıntılı bir durum ortaya çıkaracağını sözlerine ekledi.

İŞGÜCÜ AZALABİLİR

Asgari ücrette bu rakamların görülmesi ile birlikte işgücünde azalma görülebileceği ifade edildi. İş çıkışlarında artışın yaşanabileceğine değinen isim, bu sebeple de iş yükünün artabileceği konusunda da fikirlerini sundu. İşveren tarafın sıkıntılarına değinen isim, “2025 yılı, hem işçiler hem de işverenler için zorluklarla dolu geçecek. İşverenler mevcut çalışanlarını kaybetmek istemiyor, ancak iş gücü maliyetlerinin artması nedeniyle çeşitli tasarruf yöntemleri arayışına giren firmalarla karşılaşmak mümkün.” dedi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ ARTIYOR

Asgari ücret konusunda şaibeler devam ediyor. Öyle ki işveren ve çalışan kesim için de zorlu bir dönem olacağı ifade edilirken, 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu da yanıtını beklemeye devam ediyor.

Asgari ücret zammı, Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, işverenlerin verdiği rakamın, çalışanı tatmin edecek bir oranda olacağı tahmin ediliyor.