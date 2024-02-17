Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

Antalya'da hayatı felç eden sel felaketi sonrasında devlet tarafından sağlanan destekler vatandaşa ulaşmaya başlıyor. Yaşanan sel felaketi akabinde zarar gören esnaflara özel olarak devlet tarafından sağlanan destek ile alakalı olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat son dakika açıklama yaptı. Bolat; geçtiğimiz günlerde 50 milyon lira destek gönderdikleri bölgeye 100 milyon liraya daha ilave finansman sağladıklarını belirtti.





BAKAN BOLAT DESTEK TUTARINI AÇIKLADI

Bakan tarafından hak sahibi olan esnafın hesabına Pazartesi sabahı destek ödemelerinin aktarılacağı açıklaması yapıldı. Antalya Valiliğini ziyaret eden bakan Bolat, sonrasında Esnaf Buluşması toplantısına dahil oldu. Yaptığı konuşmada zarar gören esnafın imdadına TESKOMB’un yetiştiğini belirten Bolat yeni birçok hizmet alanında imzaların atıldığı müjdesini verdi.





KREDİLER ERTELENEBİLİR

Bakan yaptığı açıklama dahilinde bölge esnafının Kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulunduklarını da açıkladı. Konu ile alakalı olarak TESKOMB ile görüşmeleri sürdürdüğü açıklaması akabinde de Halk Bankası'nın da bu konuyu Maliye Bakanlığı'na sunacağı aktarıldı.





Bolat açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletimizin yaşanan bütün sıkıntılarda imkanları dahilinde bütün kesimlerin dertlerine çözüm bulmak amacı ile gayret gösterdiğini belirtti. Bolat konuşmasını Cezayir ziyareti gelişmeleri ile sonlandırdı. Cezayir Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini açıklayan Bolat 2024 senesinin sonuna kadar Ticaret hacmimizin artması için gereken adımların tespit edildiğini ve kısa süre içerisinde de uygulamaya sunulacağını sözlerine ekledi