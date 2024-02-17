Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

Yaşanan sel felaketi akabinde zarar gören esnaflara özel olarak devlet tarafından sağlanan destek ile alakalı olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat son dakika açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:53
Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

Antalya'da hayatı felç eden sel felaketi sonrasında devlet tarafından sağlanan destekler vatandaşa ulaşmaya başlıyor. Yaşanan sel felaketi akabinde zarar gören esnaflara özel olarak devlet tarafından sağlanan destek ile alakalı olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat son dakika açıklama yaptı. Bolat; geçtiğimiz günlerde 50 milyon lira destek gönderdikleri bölgeye 100 milyon liraya daha ilave finansman sağladıklarını belirtti.

tl

BAKAN BOLAT DESTEK TUTARINI AÇIKLADI

Bakan tarafından hak sahibi olan esnafın hesabına Pazartesi sabahı destek ödemelerinin aktarılacağı açıklaması yapıldı. Antalya Valiliğini ziyaret eden bakan Bolat, sonrasında Esnaf Buluşması toplantısına dahil oldu. Yaptığı konuşmada zarar gören esnafın imdadına TESKOMB’un yetiştiğini belirten Bolat yeni birçok hizmet alanında imzaların atıldığı müjdesini verdi.

tl

KREDİLER ERTELENEBİLİR

Bakan yaptığı açıklama dahilinde bölge esnafının Kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulunduklarını da açıkladı. Konu ile alakalı olarak TESKOMB ile görüşmeleri sürdürdüğü açıklaması akabinde de Halk Bankası'nın da bu konuyu Maliye Bakanlığı'na sunacağı aktarıldı.

tl

Bolat açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletimizin yaşanan bütün sıkıntılarda imkanları dahilinde bütün kesimlerin dertlerine çözüm bulmak amacı ile gayret gösterdiğini belirtti. Bolat konuşmasını Cezayir ziyareti gelişmeleri ile sonlandırdı. Cezayir Ticaret Bakanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini açıklayan Bolat 2024 senesinin sonuna kadar Ticaret hacmimizin artması için gereken adımların tespit edildiğini ve kısa süre içerisinde de uygulamaya sunulacağını sözlerine ekledi

İLGİLİ HABERLER

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!

Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı
2
PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!
3
20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak
4
Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi
5
Maaşlara artı bin lira destek+ 1,5 aylık zam farkı ilk maaşta ödenecek
6
2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!
7
Lise-Üniversite mezunları en düşük 70 KPSS puanına TSE personeli olacak! TSE sözleşmeli personel alım ilanı açıldı

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

Otomatik vitesli otomobillerde liste değişti! En ucuzu artık bu fiyattan satılıyor!