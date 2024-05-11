Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gerek iş gerekse de tatil ve ziyaret amaçlı olsun, artan maliyetler havayolu şirketlerini de etkilememişe benziyor. Özellikle de havayolu ile ulaşım sektörünü kullanan birey için adeta önüne geçilemez zamlar yapılmaya devam ediyor. Özellikle de acil olarak gidilmesi gereken yurt içi ve yurtdışı seyahatleri için aceleci davranılması gerekliliği mevcut iken, havayolu firmaları tarafından zaman zaman ilgi çekici kampanyalar da düzenlenmeye devam ediyor. Azalan müşteri sayısına istinaden uçak firmaları tarafından başlatılan kampanyalar dikkatleri üzerine toplarken, Dev havayolu şirketi Pegasus tarafından geçtiğimiz gün başlatılan kampanya da tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Pegasus Hava Yolları resmi internet sitesinde yer alan kampanya bilgilerinde 1 Euro'ya uçuş fırsatı sunulacak iken bahsi geçen kampanyanın 16 Mayıs tarihinde sona ereceği belirtilmiş bulunuyor. İstanbul’dan Edinburgh’a yapılacak uçuşlar için inanılmaz bir promosyon başlatan Pegasus, 1 Euro bilet kampanyasının bu yeni hat için geçerl olduğunu belirtti.





Bu özel teklif, sadece 10-16 Mayıs tarihleri arasında satın alınan biletler için geçerli olacak ve ilk uçuş 27 Haziran’da gerçekleşecek. Düzenlenen kampanya kapsamında vergiler hariç sadece 1 Euro karşılığında stoklarda 2 bin 500 koltuk sunulacağı belirtilirken 6 gün sürecek kampanya için acele edilmesi gerekliliği mevcut. Kampanyanın bitiş akabi ile alakalı da açıklama yapan firma Kampanya sonrasında ise bilet fiyatlarının 49,99 Euro’dan başlayacağını belirtti.

Firma tarafından uçuşlar ile alakalı yapılan bilgilendirme paylaşımında uçuş ile alakalı olarak bilgiler de verildi. Haftada İki Kez Edinburgh’a Uçun Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Edinburgh Havalimanı’na düzenleyeceği uçuşlar, haftada iki gün, Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40’ta yapılacak. Dönüş uçuşları ise aynı günlerde Edinburgh’dan saat 15:30’da İstanbul’a geri dönecek.