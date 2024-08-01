Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

29 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Trakya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alım ilanı ile alakalı yayımlanan yeni bildirgede önemli bir düzeltme yapılacağı belirtildi. Trakya Üniversitesi tarafından alınan karar doğrultusunda öğretim üyesi alım ilanında değişikliğe gidildiği açıklandı. 29 Temmuz 2024 tarihli ve 32616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilan, rektörlük tarafından alınan karar doğrultusunda iptal edildi. Alım iptalinin tıp alanında olacağı ifade edildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPTAL EDİLEN İLAN

Resmi Gazete'de alınacak olan akademik personel ile alakalı ilan yayımlayan Trakya Üniversitesi tarafından alınan son kararda, Tıp Fakültesi'nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için 1 adet doktor öğretim üyesi alımının iptal edildiği açıklandı. İlanın iptali ile alakalı olarak yapılan açıklamada rektörlüğün incelemeler ve görülen lüzum üzerine bu kararı aldığı belirtilirken, ilan metninde bazı eksiklikler olduğu ve bu durumun adayların haklarını etkileyebileceği konusunda ortak karar varıldığı ifade edildi.





İptal edilen ilanın detayları şu şekilde;

Birim/Anabilim Dalı: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Pozisyon: 1 adet Doktor Öğretim Üyesi

Başvuru Koşulları: Solunum yoğun bakım ve palyatif bakım servisinde çalıştırılmak üzere Göğüs Hastalıkları veya İç Hastalıkları uzmanı olunması gerekmekteydi.

DÜZELTME YAPILACAK

Üniversite rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada iptal edilen ilanın yerine gelecek dönemde daha uygun şartlarla yeni bir ilan yayına alınacağı ifade edildi. Öğretim üyesi alımları konusunda titizlik ve ivedilikle çalışmaların devam edeceğini ifade eden rektörlük, güncel ilanları takip etmeleri ve başvurularını bu doğrultuda yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.