Petroldeki artış akaryakıt fiyatlarının fitilini ateşledi! O tarihte 30 dolarlık zam geliyor

Yaz mevsimi başında brent petrol varil fiyatında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemişti. Ekonomik kriz, savaş ve dolar kurundaki hareketlilik sonrasında arz talep dengesinin de bozulması akaryakıt fiyatlarına ardı arkası kesilmeyen zamlara mahal vermişti. Benzin, mazot ve LPG fiyatlarında yaşanan artış yaz mevsimi akabinde Ekim - Kasım ayında durağanlaşmıştı. Hatta yazın 90 doların üzerine çıkan petrol fiyatları 70 dolarak kadar düşmesi, akaryakıt fiyatlarında da arka arkaya indirime sebep olmuştu.

Yeni yıl itibari ile artan vergiler sebebiyle akaryakıt fiyatları ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Brent petrolün 30 dolar birden artacağı hesaplamaları sunulmuş bulunuyor. Orta Doğu ve Avrupa'da yaşanan gergin ortamın petrol fiyatlarına olan etkisinin gir gide büyüyeceği ve bir kaç ay içerisinde brent petrole bir anda 30 dolar zam geleceği tahmin ediliyor.

15 Ocak itibari ile gündeme çıkan petrol fiyatlarına zam kallavi zam iddiaları sonrasında gözler bugün akaryakıt fiyatlarına zam var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 15 Ocak benzin , motorin fiyatları ne kadar? Bugün akaryakıta zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları nasıl? İşte detaylar...





AKARYAKIT FİYATLARINA DEV ZAM YOLDA

Dünya genelinde devam gerginlik sebebi ile brent petrol varil fiyatında artış gözlemleniyor. Şu sıralar 80 doların üzerinde seyreden brent petrol fiyatı, ülkemize de pompa zammı olarak yansıyor. Dünya Gazete'sinde yer alan iddialara göre brent petrolde durdurulamaz yükselişin başladığı ön görülüyor. Brent petrolün 30 dolar birden artmasının ülkemizde akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranda bir zam gelmesine sebep olacağı bildirilirken, bu artışın Nisan ayı itibari ile başlayacağı tahmin ediliyor.

15 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

15 Ocak akaryakıt fiyatlarında zam olup olmadığı merak ediliyor.Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve Amerika ve İngiltere’nin Kızıldenizde Husiler'in gemisine saldırmaları petrol fiyatlarının artışa geçmesine mahal verdi. Şu sıralar yüzde 4 artış sağlayan petrol fiyatı 80 dolar üzerinde seyretmekte.





İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 36,83 TL

• Motorin: 39,04 TL

• LPG: 19.83 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 36.75 TL

• Motorin: 38.96 TL

• LPG: 19.36 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 37.66 TL

• Motorin: 49.92 TL

• LPG: 19.47 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 37.46 TL

• Motorin: 39.69 TL

• LPG: 19.70 TL