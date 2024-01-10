Peynir, süt, yoğurt alacaklar A101 koşsun! Hepsi birbirinden uygun fiyatlarla satışta

Kahvaltılık ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek haber A101 market zincirlerinden geldi. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük kampanyası altında birbirinden farklı kahvaltılık ürünleri satışa çıkartıldı. Kahvaltılık ürünlerinin yanı sıra yoğurt, ekmek çeşitleri ve bazı temizlik ürünleri de uygun fiyatlarda satışta olacak. Eğer uygun fiyatlı bir şekilde kahvaltılık gözünüz doldurmak istiyorsanız, muhakkak sizlere en yakın olan A101 market zincirlerini uğramamalısınız. İşte A101 market zincirlerinde indirimli şekilde satışa çıkartılan ürünler...

KAHVALTILIK ÜRÜNLERİNDE YOK YOK!

A101 market zincirlerinin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda bir çok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Bu hafta A101 market zincirlerinden uygun fiyata kahvaltılık ürünleri almak isteyen vatandaşlar yaşayacak. Milkten krem peynir 500 gr 51,50 TL, Ahir misket peynir 250 gr 56 TL, ahir tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 600 gr 118,50 TL, Ahir yarım yağlı taze peynir 650 gr 97,50 TL, Milkten tam yağlı taze peynir 200 gr 29,25 TL, Milkten labne 300 gr 40,50 TL, Ahir Çubuk peynir 250 gr 56 TL, Ahir tam yağlı taze peynir 1 kg 126,50 TL, Ahir tam yağlı taze beyaz peynir 1 kg 126,50 TL, Peynes tam yağlı taze beyaz peynir 1 kg 140,50 TL ve Peynes süzme tam yağlı taze peynir 1 kg 114 TL’ye satışta olacak.

Kahvaltılık ürünlerin yanı sıra bir kaymaklı tava yoğurt 1,5 kg 57 TL’ye, Birşah tam kıvamında homojenize yoğurt 3 kg 86,50 TL’ye, Birşah pastörize süt 1 litre 27 TL’ye, Milkten Milkino çocuk devam sütü 200 ml 7,75 TL’ye satılacak.





EKMEK ÜRÜNLERİNDE VE BAZI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE UYGUN FİYATLAR A101'DE



A101 market zincirler büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük kampanyası adı altında ekmek çeşitlerini ve bazı temizlik ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Bu kampanya kapsamında nimet sandviç ekmeği 7 × 65 gram 31,75 TL, Nimet hamburger ekmeği 8 x 54 gram 29,50 TL, Nimet köy ekmeği 600 gr 27,50 TL, Nimet köy ekmeği 550 gram 25 TL, Nimet Çavdarlı ekmek 400 gram 23,50 TL’ye satılacak.

Ekmek çeşitlerinin yanı sıra çiçeğim cam temizleyici 1 litre 22,25 TL, Çiçeğim kireç çözücü 1 litre 23,75 TL, Çiçeğim bulaşık deterjanı 4 kg 70,50 TL’ye satışta olacak. Sizlerde sizlere en yakın olan A101 market zincirlerini uğrayabilir, indirimli şekilde bu ürünlerden faydalanabilirsiniz.





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