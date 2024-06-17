Piyasalarda 17 gün sonra büyük tufan kopacak! İslam Memiş doları, altını, borsada parası olanları uyardı!

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını son 23 yılın zirvesi olan %5,25 ile %5,50 bandında sabitlemesi sonrası, sosyal medya üzerinden altın ve gümüş piyasaları hakkındaki analizlerini paylaştı.

Finans piyasaları analisti İslam Memiş, Fed'in faiz oranlarını son 23 yılın en yüksek düzeyi olan %5,25 ile %5,50 arasında tutma kararını takiben, sosyal medya üzerinden altın ve gümüş piyasalarına dair görüşlerini dile getirdi. Memiş, paylaşımlarının yatırım önerisi niteliğinde olmadığının altını çizdi.





Fed'in Sabit Faiz Kararı ve Powell'ın İtirafları: Seçimler Öncesi Piyasa Tedirginliği

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında bir değişiklik yapmaktan kaçındı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli tutumu ve seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, ekonomik gerçeklerin tam anlamıyla ifade edilememesi piyasalarda dikkat çeken bir konu oldu. Powell'ın açıklamalarında yer alan ve ekonomik göstergelerin yakından izleneceğine, enflasyonun Amerikan halkı için bir sıkıntı kaynağı olmaya devam ettiğine ve normalleşme sürecinin belirsizliğine dair itiraflar, gelecek dönem için belirsizlik işaretleri taşıyor. Bu duruma ilişkin İslam Memiş'in yorumu ise şu şekilde:

"Fed, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell, çok temkinli ve tedirgin. Seçimler yaklaştığı için gerçekleri tam olarak söyleyemiyor. Gerçek olanların bazıları işaret etti;

- Rakamları takip edeceğiz.



- Enflasyon ABD halkını zorlamaya devam ediyor.



- Normalleşme için tarih veremiyoruz ancak 1-2 yıl sürebilir... gibi aralara sıkıştırılan itiraflar vardı."

Fed'in Belirsiz Geleceği ve İslam Memiş'in Altın-Gümüş Tahminleri: Piyasaların Yeni Rotası

Federal Rezerv'in faiz oranlarını sabit tutma kararı ve piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıların gelecek adımlarını sorgulamalarına neden oluyor. Finansal analist İslam Memiş, Fed'in temkinli duruşunu ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ele alırken, yatırımcıların yeni stratejiler peşinde koştuğunu belirtiyor. Memiş, paradan para kazanmanın zorlaştığı bu dönemde, ons altın ve gümüş için belirlediği destek seviyelerini paylaşarak, yatırımcılara potansiyel hareket alanları sunuyor. Memiş konuya ilişkin şu açıklama ile dikkat çekti:

"Gerçek şu ki, Fed bile önünü göremiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Sadece diğerleri gibi 'Enflasyonu düşürmekte kararlıyız' diyor."





Piyasaların Yeni Rotası: İç Piyasalar ve Siyasi Gelişmelerin Fiyatlaması

Yurt içi piyasalar, dışarıda netleşen durumların ardından şimdi de siyasi gelişmeleri fiyatlamaya başlıyor. Finansal analistler, yılın ikinci yarısında ons altın ve gümüş fiyatlarının sırasıyla 2.600-3.000 dolar ve 37 dolar aralığında seyredeceğini öngörüyorlar. Ayrıca, Temmuz ayının piyasalar için dönüm noktası olacağı ve önemli siyasi olayların, özellikle ABD seçimleri, Avrupa'daki siyasi çalkantılar ve Çin-Tayvan gerilimi gibi konuların, finansal piyasalar üzerinde belirleyici etkileri olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, geçmişte alınan tedbirlerin bugünkü ekonomik durumu anlamada kilit rol oynadığını vurguluyorlar. İslam Memiş açıklamasında:

"Önce Haziran’da dipler test edilsin, sonra aynı seviyeleri görmemek üzere gider. ABD seçimleri, Avrupa’da siyasi çalkantılar, Çin-Tayvan gerilimi gibi önemli başlıklarımız var. 4 yıl önce tedbirini almış olanlar, şu sorunun cevabını çözmüş kişilerdir: 'Neden enflasyonu patlattılar?" şeklinde ifadeler kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Yani, kimse paradan para kazanma hayali kurmasın. Sorun artık 'Kazanmak', 'Yaşam standardı', 'Normalleşmek'. Ons altında 2.280 dolar ve ons gümüşte 28,70 dolar destek seviyeleriyle alakalı öngörüm devam ediyor Ons altında 2.280-2.380 dolar aralığında Ons gümüşte 28,70-31,70 dolar aralığında hareket bekliyorum. Bu aralarda oyalamaya devam edecekler. Bu hafta için dışarda bazı durumlar netleşti. Sıra içeriye geldi. Yurt içi piyasalar artık 'Siyasi gelişmeleri' fiyatlayacak. Yılın ikinci yarısıyla alakalı öngörümde bir değişiklik yok: Ons altında 2.600-3.000 dolar aralığında (XAU/USD), Gram altında 3.000-3.500 lira aralığında, Ons gümüşte 37 dolar (XAG/USD), Gram gümüşte 37 lira aralığında hareket bekliyorum."

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