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Prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyene müjde! Yeni SGK hizmetleri geliyor

Meclis’in açılması ile birlikte yeni emeklilik reformu ile alakalı görüşmelerin başlayacağı geçtiğimiz haftalarda Bakan Işık tarafından açıklanmıştı

Yayın Tarihi: 13.04.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 17:07
Prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyene müjde! Yeni SGK hizmetleri geliyor

Günümüzde emekli olmanın bile zorlaştığı bir kaç kanun mevcut. Özellikle de prim gün sayısının doldurulması konusunda yaşanan zorluklara, istenen yaşın doldurulamaması da eklenince emeklilik adeta hayal olabiliyor. Meclis’in açılması ile birlikte yeni emeklilik reformu ile alakalı görüşmelerin başlayacağı geçtiğimiz haftalarda Bakan Işık tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda emeklilik şatlarını esnetecek yeni kararların alacağı tahmin ediliyor. Özellikle de erken emeklilik konusunda kadınlara destek ile birlikte küçük esnafa prim eşitlemesi uygulamasının devreye gireceği tahmin edilirken, 9 bin gün olan Bağ-Kur prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi yani 7200 güne indirgenmesi kanunu merakla bekleniyor.

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BAĞKURLUYA ERKEN EMEKLİLİK

Ramazan Bayramının bitmesi ile birlikte meclis kısa süre içerisinde açılacak. Açılması akabinde de emeklilik reformunun devreye gireceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda kadınlara sağlanacak olan prim desteğinin yanı sıra küçük emekliye prim eşitlemesi de yapılacak. Öte yandan prim gününü dolduran ancak emeklilik için yaş bekleyen adayın, sağlık hizmetlerinden de bedava yararlanabileceği yeni bir tasarının sağlanması adına çeşitli talepler sunuluyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından sunulan bir tasarı da bu konuyu yakından ilgilendiriyor.

Palandöken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında emeklilik sistemi ile alakalı çeşitli olasılıklardan bahsetti. Bayramın hemen akabinde emeklilik konusuna değinen Palandöken SSK, Bağ-kur prim eşitlemesinin hemen devreye alınması gerekliliğinden bahsederken diğer taraftan da primini tamamlayıp, yaşı bekleyen adayların da emeklinin faydalandığı haklara sahip olabileceği konusunu gündeme çıkardı.

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Esnaf haklarına değinen isim, esnafın en mağdur olduğu konunun prim eşitsizliği konusu olduğunu belirtti. Öte yandan yaş bekleyen esnafın da sağlık hizmetleri için emekli hakkından faydalanması gerekliliğinden bahsetti. Palandöken dikkat çeken açıklamasında "Arada 1800 prim günü yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnafımız, uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. Mağduriyetin önlenmesi için sosyal güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli." dedi.

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Prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyene müjde! Yeni SGK hizmetleri geliyor

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