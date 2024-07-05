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Promosyon rekoru yine o bankadan! 3 maaş tutarında ödemeler hemen başlayacak

Emekli promosyonlarına istinaden çalışanlar da çalıştıkları kurumun bankalar ile düzenlediği ihale kapsamında, promosyon ödemesi alıyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:24
Promosyon rekoru yine o bankadan! 3 maaş tutarında ödemeler hemen başlayacak

Promosyonlar ile alakalı olarak açıklamalar devam ediyor. Hal bu iken vatandaş, en doğal hakkı olan bu ödemelerin tutarları ile alakalı araştırmasını sürdürüyor. Özellikle de emekli maaş zammı sonrasında hız kazanan ‘emekli promosyonları artacak mı?’ sorusunun yanıtı henüz verilmese de maaş aralığı değişen emeklinin zamlı ödemeden faydalanacağı biliniyor. Emekli promosyonlarına istinaden çalışanlar da çalıştıkları kurumun bankalar ile düzenlediği ihale kapsamında, promosyon ödemesi alıyor. Gün gün yeni promosyon ihalelerine çok sayıda banka katılırken, çalışanın refahı adına en yüksek tutarı açıklayan banka kazanan olup, sözleşme sürecinde maaş bankası olma hakkı kazanıyor.

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ÇALIŞAN PROMOSYONU

Kurum ve kuruluşlar bankalara çalışanların maaşlarını bir kaç gün öncesinde ödüyor. Bu kapsamda maaş ödeme gününe kadar da banka, yatan maaşı işleyip,bankaya getiri sağlıyor. Özellikle de fazla çalışanı olan belediyelerin maaş bankası omak adına büyük rekabetler yalanıyor

ERZİNCAN MUHTAR PROMOSYONU 

Büyük bir rekabetin yaşandığı bir ihale de Yapı Kredi kazanan olurken, binlerce çakılana 46 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Erzincan İl Özel İdaresi tarafından tüm muhtarları kapsayan maaş ihalesinde kazanan bakanı Yapı Kredi Bankası olduğu belirtilirken, söz konusu tutarın, tüm zamanların muhtar promosyon rekorunu kırdığı da açıklanmış bulunuyor.

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Geçtiğimiz dönemde tüm muhtarlara 15 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ancak düzenlenen yeni ihale kapsamında 2024/2029 yılları aralığında maaşlarını Yapı Kredi’den alacak olan muhtarlara bahsi geçen 46 bin lira ödeme yapılacak. Yapılan açıklamada muhtar maaşının 3 katı seviyesinde olan bu tutarın Temmuz ayında hesaplara aktarılacağı belirtildi.

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