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Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

2024 yılı zam görüşmeleri, toplantıları, sözleşmeleri devam ediyor. Emekli, memur maaş zamları ile birlikte kamu kurum maaşları ile alakalı gelişmeler de yakından takip edilirken, belediyelerin sendikalar ile düzenledikleri toplu iş görüşmeleri de gün gün açıklanmayana devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:03
Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

2024 yılı zam görüşmeleri, toplantıları, sözleşmeleri devam ediyor. Emekli, memur maaş zamları ile birlikte kamu kurum maaşları ile alakalı gelişmeler de yakından takip edilirken, belediyelerin sendikalar ile düzenledikleri toplu iş görüşmeleri de gün gün açıklanmayana devam ediyor. Maaş zamları kimi zaman enflasyon karşısında gelirlerin erimesine mahal verirken, hal bu iken gerek çalışan gerekse de emekli kendisine sunulan ek fırsatları ek ödemeleri yakından takip ediyor. KOnu ile alakalı olarak hem çalışanın hem de emeklinin en çok ilgilendiği konu promosyon ödemeleri olurken, bankalar müşteri kazanmak adına kampanyalarını açıklamaya devam ediyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARI GELİŞMELERİ

Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrasında MArt ayında Erdoğan tarafından açıklama yapılmış ve ilk kamu bankalarında emekli promosyonu zam süreci başlamıştı. Bu sürece özel bankaların da dahil olması ile birlikte tutarlarda ay ay revizeye girilmişti. Kamu bankalarında 12.000 TL ve özel bankalarda 15.000 TL'ye kadar yükselen promosyonların yanı sırasıra ek kampanyalar ile celeri dolduran bu ödemeler 20.000 TL'ye kadar ulaşmakta. Temmuz ayı emekli maaş zamları ile birlikte bu tutarlarda güncellemeye gidilmesi beklenirken, emekli maaş aralığı değişen emekli, bir üst kademeden emekli promosyonu almaya hak kazandı. 

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ÇALIŞAN PROMOSYONLARI

Çalışan promosyonları ile alakalı gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle de belediye promosyonları tutarları gün gün attırılıyor. Çalışan promosyonu belirleme çalışmaları yetkililer, sendikalar ve bankalar arasında gerçekleşiyor. En fazla ödeme tutarı açıklaması yapan banka, hal bu iken kazanan oluyor. Seçimler sonrasında hız kazanan belediye promosyonu ihaleleri de açıklanmaya devam ediyor. Yeni bir ihalede geçtiğimiz günlerde Tokat'tan duyurulurken, söz konusu ihale sonrasında kazanan banka 15 Ağustos'ta maaşlarla birlikte ödeme yapacağının taahhdünü vermiş bulunuyor.

TOKAT BELEDİYE PROMOSYONU

Tokat Belediyesinde çalışan işçilerin 3 sene boyunca maaş alacakları bankanın belirlenmesi adına düzenlenen ihalede kazanan banka tarafından rekor ödeme yapılacak. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve  Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından verilen müjde de ihale anlaşmasına varıldığı ve söz konusu bankanın çalışan başına 50.000 TL ödeyeceği belirtildi. 

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