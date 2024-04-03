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Promosyonda kemerler iyice gevşedi! 28.350 TL promosyon açıklandı

Gerek emekli gerekse de çalışan için ödenecek olan promosyon tutarları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle de emekli birey için seçimler öncesinde açıklaması yapılan emekli promosyonu zammı sonrasında bankalar gün gün yeni rakamlarını revize etmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:35
Promosyonda kemerler iyice gevşedi! 28.350 TL promosyon açıklandı

Nisan ayında en çok dikkat çeken ek ödemeler promosyon ödemeleri olarak gündemdeki yerini koruyor. Gerek emekli gerekse de çalışan için ödenecek olan promosyon tutarları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle de emekli birey için seçimler öncesinde açıklaması yapılan emekli promosyonu zammı sonrasında bankalar gün gün yeni rakamlarını revize etmeye devam ediyor. Ek olarak sunulan kampanyalar da emeklinin cebine ek olarak promosyon girmesini sağlayabiliyor. Emekli ortalama olarak emekli maaşı kadar emekli promosyonunu, 3 yıl taahhüt imzası ile anında alabilir ve tercihini kendisi belirleyebilirken, çalışan promosyonlarında ise kurum ya da şirket tarafından açılan ihaleler de en fazla ödem yapan banka ile sözleşme imzalanıyor.

TL

PROMOSYON İHALELERİ AÇIKLANIYOR

Öyle ki bankalar genel olarak yüksek çalışan kesimin olduğu kurumların maaş ödeme bankası olabilmek adına harekete geçebiliyor. Kurum ve kuruluşlar tarafından maaş ödemeleri her ay maaş günü öncesinde tanımlanırken, bankalar da maaş alacak bireyin maaş gününe kadar olan sürede bu parayı işliyor. Ve kazanılan karın bir kısmı da tercih edilmesinin arttırılması adına çalışana tek seferlik olarak veriliyor.

Gün gün promosyon ihalesi açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Seçimler öncesinde belediye çalışanlarına sunulan promosyonlar büyük dikkat çekerken MEM promosyonları da tarihinin zirvesine ulaşmış bulunuyor. Son promosyon ihalesinde 28.350 TL'ye imza atılmış bulunuyor. Saraykent MEM ile bankalar arasında düzenlenen ihale toplantısında kazanan banka, MEM personeline 28.350 TL promosyon ödemesi yapacağını belirtti.

İmzası atılan MEM promosyonu ile alakalı açıklama Saraykent İlçe MEM tarafından yapıldı. MEM yetkilileri ve banka müdürlerinin dahil olduğu toplantıda kişi başı 28.350 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

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