PTT 50.000 TL kefilsiz kredi başvurularını açtı! Kimliğini alan en yakın PTT'ye koşacak

PTT üzerinden başvuruda bulunarak resmi internet sitesi üzerinden ya da PTT şubelerine giderek başvuru yapma şansı tanımlanıyor. Başvuru esnasında kimlik ve gerekli belgeler temin edilir. Ödemeler pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağı bilgisi verildi. Kredi detayları, başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde.



Maaşını PTT üzerinden alacaklara özel kampanya düzenlenirken Aktif Bank'tan daha önce kredi kullanılmamış olan emeklilere özel olarak imkan sağlandı. 500 TL ve 1000 TL seçenekleriyle beraber yüzde sıfır faiz oranları ile dosya masrafsız aynı zamanda sigortasız olarak 1 ay vadeli kredi kullanımı sağlandı.



