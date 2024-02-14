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PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

Devlet tarafından çocuklara özel bir çok destek sağlanıyor. Kırtasiye yardım, eğitim yardımı ve SED yardımı bu destekler arasında yer alıyor

Yayın Tarihi: 14.02.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:20
PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

2024 yılı 2. dönemi geçtiğimiz haftalarda startını verdi. Her sene zamlarla cebelleşen veli, artan fiyatlar karşısında kırtasiye giderlerini ödemekte zorlanırken, devlet özellikle de dar ve orta gelirli hanelere bir çok destek sağlamaya devam ediyor. Toplum içerisinde dezavantajlı olan dar gelirli vatandaşa yönelik olarak devam eden yardımların biri de hanede okuyan çocuğun olması şartına sağlanan kırtasiye yardımı olarak biliniyor. Bu yardım kapsamında her sene iki kere ek destek sağlanıyor.

TL

SENE BAŞINDA ÖDENEN KIRTASİYE DESTEĞİ

Okulların açıldığı Eylül ayında sağlanan kırtasiye desteğinin ikinci dönemde de yapılacağı ön görülmektedir. E-devlet platformu üzerinden tamamlanabilen başvuru işlemleri SYDV'na giderek de tamamlanabilmektedir. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi her haneye destek ödemesi sağlanmaktadır. Özellikle de hükümetin kadınlara ve çocuklara verdiği önem, sağladığı destekler ile ispat edilmekte iken okuyan çocuklara sağlanan 1400 TL destek ödemelerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilmiş bulunmaktadır. Okuyan çocuğun bulunduğu hanelere SED desteği de sağlanabilmektedir. Çocuğuna bakamayacak kadar ihtiyaç sahibi olan ve bakanlık tarafından sağlanan destekle ile hayatını idame ettiren bireylere özel olarak sağlanan destek SED desteği olarak bilinirken, hanedeki çocuğun okul kıdemine göre ödeme sağlanmaktadır.

SED ÖDEMELERİ NE KADAR?

Hane de bulunan 2 çocuğa kadar SED ödemesi yapılmaktadır. Yeni yıl da yüzde 50 civarında zamlanan SED desteği Şubat taksitinin ne zaman hesaplara aktarılacağı merak edilmekte. Geçtiğimiz seneye göre yüzde 50 zamlanan SED desteği tutarları çocuk başına 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Koruyucu aile SED desteği ise 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktığı hesaplanmıştır.

TL

SED DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK

2024 yılı Şubat ayı SED desteği ödemelerinin ne zaman hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı merak ediliyor. Her ayın 2. yarısı hesaplara aktarılan SED desteğinin bu hafta sonuna kadar ya da önümüzdeki hafta hesaplara aktarılması beklenmektedir.

ÖĞRENCİYE SAĞLANAN DESTEKLER

Öğreciye yönelik sağlanan kırtasiye desteği ve SED desteğinin yanı sıra şartlı eğitim yardımı da yapılmaktadır. Bu kapsamda başvuru yapılması akabinde kız çocuk- erkek çocuklara farklı tutarlarda iki ayda bir destek ödemesi sağlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen tüm çocuk destekleri için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden tamamlanabilmekte iken ödemeler ise PTT üzerinden yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş destek ödemelerini hesaplara aktarılacağı tarih ile alakalı açıklamaları sosyal medya üzerinden açıklamaktadır.

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