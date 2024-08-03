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PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Kurum tarafından yapılan açıklamada iştiraki olan PTTem'de farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yüksek maaşlı kadrolar için başvuruların başladığını belirtmiş bulunuyor. Başvurular için en dikkat çekici detay ise KPSS şartının olmaması.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:52
PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Ülkemizin en eski ve en köklü kurumlarından olan PTT, her sene personel açığı olan pozisyonlara alım için harekete geçiyor. PTT personel alımları milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada iştiraki olan PTTem'de farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yüksek maaşlı kadrolar için başvuruların başladığını belirtmiş bulunuyor. Başvurular için en dikkat çekici detay ise KPSS şartının olmaması. Postacılık hizmetlerini zaman için geliştiren Aktifbank ile işbirliği içerisinde bankacılık sektörüne adım atan öte yandan kargo, eticaret platformalarında da adından bahsettiren PTT, farklı pozisyonlarda alım için duyurusunu kariyer adresi üzerinden belirtmiş bulunuyor. 

PTT teknoloji alanındaki hizmetlerine personel alımı yapacaklarını belirtirken, Kıdemli PHP Geliştiricisi, Kıdemli Java Geliştiricisi, Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Muhasebe Elemanı pozisyonlarda açık olduğunu ve belli başlı şartları taşıyan adayların başvuru yapması adına tarih aralıklarını da belirtti. 

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTTem çatısı altında çalıştırılmak üzere alımı yapılacak olan personelde KPSS şartı aranmasa da belli başlı niteliklere hakim olunması zorunluluğu mevcut. PTT personel alım ilanında sahip olunması gereken tüm nitelikler belirtilmiş bulunuyor. Kıdemli PHP Geliştiricisi olmak isteyenlerin, PHP, veritabanı tasarımı, Laravel gibi teknolojilere hakim olması gerekliliği bildirilirken, müşteri temsilcisi olmak için de iyi iletişim becerileri ve müşteri odaklılık ön plana çıkıyor. 

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

İŞKUR ve kariyer.net platformaları üzerinden ilgili sayfaya yönelenerek gerek yönergelerin izlenmesi ile birlikte personel başvurusu işlemleri tamamlanabilmekte. 

PTT MUHASEBE ELEMANI ALIMI

PTTem bünyesinde muhasebe elemanı olarak çalışmak için de belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Logo Tiger muhasebe programını bilme şartının mevcut olduğu bilinirken, cari konularda da eğitim alınmış olunması zorunluluğu mevcut. 

PTT kıdemli Java geliştiricisi ilanı için başvuru yapmak için ise RESTful web servisleri ve e-ticaret platformları konusunda beğiytimlerin alınmış olunması şartı açıklandı. Kıdemli PHP Geliştiricisi başvurularında da Docker, Git ve çeşitli veritabanı sistemlerine dair bilgi sahibi olunması şartı mevcut. Özellikle teknoloji alanında kariyer hedefleyen gençlerin ilgi odağı olan PTT personel alımı özellikle kıdemli olup da başvuru şartlarını taşıyan ve KPSS'si olmayan kişileri ilgilendiriyor. Kariyer.net'ten PTTem ilanlarından tüm detaylar yer alırken İŞKUR üzerinde de 00008453104,  00008453103 ilan numaralarından tüm bilgilere ve şartlara ulaşılabiliyor.

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