PTT'den desteğin daniskası: Hesaplara 1250 TL+ 951 TL zamlı ödeme yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok destek ödemesi ay ay hak sahibi bireyin hesaplarına aktarılmaya devam ediyor. Kimi destekler aylık maaş olarak hesaplara aktarılırken, bu destekler memur zam katsayısınca artış gösteriyor. Devlet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile ödenen engelli, yaşlı yardımı, kadın ve çocuk destekleri her ayın ikinci yarısı hesaplara aktarılırken, dar gelirli hanelere özel olarak hazırlanan belli maaş ve çocuk şartına sağlanan çocuk destek bileşeni de hanedeki çocuk sayısına göre ödnemeye devam ediyor.

Aile Destek Paketi kapsamında süregelen destekler Ocak ayında zamlanması beklenmekteydi. Ancak Aile Bakanlığı tarafından konu ile alakalı açıklama yapılmamış ödemeler 350 TL- 650 TL olarak çocuk sayısına göre şekillenmekteydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika yapılan açıklamada yapılan ödemelere zam yapıldığı ve Mart ayı itibari ile hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak ödeneceği müjdesi verildi.





ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ PROGRAMI

Türkiye sosyal devlet olma yolunda tam sürat ilerlerken ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli sosyal yardım programları düzenlemeye devam ediyor. Aile bakanlığı tarafından uygun görülen ve hanedeki çocuk sayısına göre ödenmesi planlanan çocuk destek bileşeni, Aile Destek Programı kapsamında dikkat çekici ödemeler arasında yer alıyor. Özellikle de yoksul kategorisinde yer alan hanelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan bu program; gıda, eğitim, sağlık, giyim gibi ihtiyaçlar için hak sahibi hanelerin hesabını düzenli olarak aktarılıyor.

E-devlet'ten yapılan başvurular ile birlikte Dar gelirli çocuklu hanelere 951 TL'ye varan destek ödemesi yapılıyor. Geçtiğimiz sene 350 TL ile 650 TL arasında değişkenlik gösteren çocuk destek bileşeni yardım programı SYDV'lerden hali hazırda destek ödemesi alan hanelere sağlanıyor.





SOSYAL DESTEK ALAN HANELERE ÇOCUK YARDIMI

Sosyal destek programlarının herhangi birinden faydalanan hanedeki çocuk sayısına göre, çocuklar adına harcanmak üzere bir miktar destek ödemesi yapılıyor. Temel ihtiyaçların giderilmesini mümkün kılan bu destek için e-devlet platformundan başvurular tamamlanabiliyor. Geçtiğimiz sene 1 2 çocuklu ailelere aylık 200 TL civarında sağlanan bu destek 5 çocuklu hanelere 650 TL civarında ödenmekteydi. 2024 yılı için güncellenen tutarlarda 1-2 çocuklu hanelere aylık 380 TL, 3 çocuklu hanelere 570 TL, 4 çocuklu hanelere 760 TL ve 5 ya da daha fazla çocuklu hanelere ise aylık 951 TL'ye çıkartılmış bulunuyor. Söz konusu destek her ay düzenli olarak hanedeki söz sahibi bireyin PTT hesabına aktarılıyor