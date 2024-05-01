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PTT'den ev hanımlarına 100.000 TL destek! Tek şarta verilecek

Herhangi bir geliri olmayan, çalışmayan kadınlar belli şartları taşıması durumunda PTT ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:03
PTT'den ev hanımlarına 100.000 TL destek! Tek şarta verilecek

PTT, telefon ve telgraf sistemini geliştirmesi akabinde, kargo ve bankacılık gibi bir çok sektörde daha faaliyet göstermeye başladı. Bir süredir Aktifbank ile işbirliği kapsamında ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan PTT, 50.000 TL olan kredi limitini yeni yıl itibari ile 100.000 TL olarak güncelledi. Hayat şartları gereği maaşların sadece ihtiyaçlara yettiği şu dönemde acil oluşan ihtiyaçlar karşısında ya da borçların kapatılması adına bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri ilk sırada tercih ediliyor. Sunulan kredi kampanyalarında düşük faiz, yüksek tutar ve vade imkanları merakla araştırılırken, özellikle de ev hanımlarına sağlanan kimi kredi destek kampanyaları kadınların ilgisini çekiyor.

Herhangi bir geliri olmayan, çalışmayan kadınlar belli şartları taşıması durumunda PTT ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. PTT tarafından başlatılan bu kredi programının finansmanı Aktifbank olarak bilinirken, başvuru şartları arasında en çok dikkat çeken KKB puanın oluşmuş olması ve yüksek olması şartı bulunuyor.

kredi

Başvurular Aktif Bank'ın internet sitesi üzerinden tamamlanabilmekte ilen SMS yoluyla da başvurular değerlendirmeye alınabiliyor. Kredi onaylandıktan sonra da tüm işlemleri online olarak halledebilme imkanı sağlayan banka, zamandan ve masraftan tasarruf edebilme imkanını sağlıyor.

PTT SADECE İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR

Acil ihtiyaçlara çözüm sunan PTT, kredi çeşidi olarak sadece ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Aktifbank ile anlaşmasında taşıt ya da konut kredisi yer almıyor.

3050'ye SMS göndererek ev hanımlarının da dahil olabileceği kampanyaya en yakın şubeye giderek de başvuru yapabilirsiniz. Ev hanımlarına sağlanan bu destekten emekli de avantajlı faiz oranları ile sahip olabiliyor

Söz konusu kampanya da faiz oranı 6.38 olarak açıklansa da kişiye özel olarak faiz oranı kişinin puanına göre değişkenlik gösterebiliyor.

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PTT'den ev hanımlarına 100.000 TL destek! Tek şarta verilecek

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