Bist 100
8.961,73 0%
DOLAR
31,94 -0,34%
EURO
34,48 -0,21%
ALTIN
2.323,9 -0,63%

PTT'den hanelere dev kıyak! Çocuğu bulunan haneye 6505 TL bayram desteği yatacak

Devlet tarafından PTT aracılığı ile bayram öncesinde çocuğu ola hanelere destek ödemesi yapılacağı açıklandı

Yayın Tarihi: 03.04.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:34
PTT'den hanelere dev kıyak! Çocuğu bulunan haneye 6505 TL bayram desteği yatacak

Devlet tarafından dar gelirli olan birey ve hanelere özel olarak çeşitli destekler bulunuyor Bu destekler arasında çocuğu olan ve dar gelirli olan haneleri ilgilendiren çok önemli bir destek mevcut. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan ve hanede bulunan 2 çocuğa ödenen destek uzun zamandır devam ediyor. SED desteği adı altında anaokulundan üniversiteye kadar okul hayatının her bölümünde devlet bu desteği sağlıyor. Nisan ayına girilmesi ile tekrardan gündeme gelen SED desteği Nisan ayı ödemelerini ne zaman hesaplara aktarılacağı merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayan her hane ya da birey destek almaya hak sahibi olabiliyor. Çocuklara özel olarak ödenen Sed ödemeleri de bu destekler arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı ay ay hesaplara aktarılacak olan desteklerin tutar ve tarih bilgilerini kamuoyuna sunarken Nisan ayına girilmesi ile merakla gözlerle destek ödemeleri için tarih açıklaması bekleniyor.

tll

SED DESTEĞİ NİSAN TAKSİDİ ÖDEME TARİHİ

Öğrencilere ve ebeveynine yönelik olarak başlatılan ve uzun süredir devam eden SED desteğinde Devlet okuyan çocuğun eğitim hayatına destek sağlıyor. Her yaşta okuyan çocuğa nakdi destek imkanı bulunuyor. Her sene memur maaş zammı oranında artış gösteren SED programı kapsamında öğrencilerin eğitim kademesine göre farklı tutarda destek ödemeleri sağlanıyor. Devlet tarafından Çocukların okul hayatında mahrum kalmaması ve ailesinden uzaklaşmaması adına mali yükün hafifletilmesi amacıyla maddi destek sağlıyor.

zam

SED DESTEK TUTARLARI

Dar gelirli ebeveynin yüzünü güldürecek olan SED desteği 6500 TL'ye kadar çıkıyor. Anaokulu öğrencileri aylık 3600 TL destek ödemesi alırken, ilköğretim öğrencilerine 5.421 TL ödeme, ortaokul öğrencilerine 5.782 TL destek ve üniversite öğrencilerine ise 6505 TL her ay düzenli olarak hesaplara aktarılıyor.

tll

SED DESTEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Her haneden iki çocuğun faydalanabildiği SED başvuruları SYD vakıflarına başvurulması ile birlikte tamamlanabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sayfasında başvurular alınıyor. SED desteği her ayın 2. yarısı itibariyle hak sahibi hanelerin hesaplarına otomatik olarak aktarılırken, ödemeler genel olarak PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarına tanımlanıyor. SED desteği nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan itibariyle başlayacağı tahmin edilirken bakanlık tarafından son dakika müjdeli haber verilmiş bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bayram öncesinde 6505 TL2ye kadar olan SED desteğinin hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. 

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

Emekliye 1-2-3-4-5 Nisan ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanı jesti hesaplara yansıyacak

Emekliye 1-2-3-4-5 Nisan ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanı jesti hesaplara yansıyacak

Merkez Bankası KPSS'siz personel alımı yapıyor! Başvurular bizzat yapılacak

Merkez Bankası KPSS'siz personel alımı yapıyor! Başvurular bizzat yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

Bakanlık zam şimşeğini çaktı! Maaşlara ek ödeme hesapta: Hemen kontrol edin

PTT'den hanelere dev kıyak! Çocuğu bulunan haneye 6505 TL bayram desteği yatacak

Merkez Bankası KPSS'siz personel alımı yapıyor! Başvurular bizzat yapılacak

Emekli maaş zamları tamam! Yüzde14.39+ enflasyona ek refah payı yüzde 10-15

Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti

Emekliye 1-2-3-4-5 Nisan ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanı jesti hesaplara yansıyacak

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Lise mezunu personel alımı başladı! 20-35 yaş arası başvuru ekranı açıldı

Emekliye gece yarısı indirim geldi! Artık yüzde 10 daha ucuz!