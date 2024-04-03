PTT'den hanelere dev kıyak! Çocuğu bulunan haneye 6505 TL bayram desteği yatacak

Devlet tarafından dar gelirli olan birey ve hanelere özel olarak çeşitli destekler bulunuyor Bu destekler arasında çocuğu olan ve dar gelirli olan haneleri ilgilendiren çok önemli bir destek mevcut. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan ve hanede bulunan 2 çocuğa ödenen destek uzun zamandır devam ediyor. SED desteği adı altında anaokulundan üniversiteye kadar okul hayatının her bölümünde devlet bu desteği sağlıyor. Nisan ayına girilmesi ile tekrardan gündeme gelen SED desteği Nisan ayı ödemelerini ne zaman hesaplara aktarılacağı merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayan her hane ya da birey destek almaya hak sahibi olabiliyor. Çocuklara özel olarak ödenen Sed ödemeleri de bu destekler arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı ay ay hesaplara aktarılacak olan desteklerin tutar ve tarih bilgilerini kamuoyuna sunarken Nisan ayına girilmesi ile merakla gözlerle destek ödemeleri için tarih açıklaması bekleniyor.





SED DESTEĞİ NİSAN TAKSİDİ ÖDEME TARİHİ

Öğrencilere ve ebeveynine yönelik olarak başlatılan ve uzun süredir devam eden SED desteğinde Devlet okuyan çocuğun eğitim hayatına destek sağlıyor. Her yaşta okuyan çocuğa nakdi destek imkanı bulunuyor. Her sene memur maaş zammı oranında artış gösteren SED programı kapsamında öğrencilerin eğitim kademesine göre farklı tutarda destek ödemeleri sağlanıyor. Devlet tarafından Çocukların okul hayatında mahrum kalmaması ve ailesinden uzaklaşmaması adına mali yükün hafifletilmesi amacıyla maddi destek sağlıyor.





SED DESTEK TUTARLARI

Dar gelirli ebeveynin yüzünü güldürecek olan SED desteği 6500 TL'ye kadar çıkıyor. Anaokulu öğrencileri aylık 3600 TL destek ödemesi alırken, ilköğretim öğrencilerine 5.421 TL ödeme, ortaokul öğrencilerine 5.782 TL destek ve üniversite öğrencilerine ise 6505 TL her ay düzenli olarak hesaplara aktarılıyor.





SED DESTEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Her haneden iki çocuğun faydalanabildiği SED başvuruları SYD vakıflarına başvurulması ile birlikte tamamlanabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sayfasında başvurular alınıyor. SED desteği her ayın 2. yarısı itibariyle hak sahibi hanelerin hesaplarına otomatik olarak aktarılırken, ödemeler genel olarak PTT ya da Ziraat Bankası hesaplarına tanımlanıyor. SED desteği nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan itibariyle başlayacağı tahmin edilirken bakanlık tarafından son dakika müjdeli haber verilmiş bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bayram öncesinde 6505 TL2ye kadar olan SED desteğinin hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor.