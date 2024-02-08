PTT'den kadına 1300 TL destek! Bu hafta başvuran Pazartesi günü parasını alacak

Devlet özellikle de kadınlara olan desteğini sağladığı yardımlar ispatlamaya devam ediyor. Yalnız yaşayan, hayatını idame ettirmede zorluk çeken kadına sağlanan desteğin yanısıra doğum yapan annelere de bir çok ek destek sağlanmaktadır. Sosyal yardımlar için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı tamamlanabilmekte iken, doğum yapan anneye ödenen 1300 TL ödeme PTT üzerinden tamamlanmaktadır. Yeni doğum yapan annelere başvuru şartlarını taşınması durumunda 1300 TL'ye kadar nakit destek ödemesi sağlanmakta. E-devlet üzerinden başvurusu yapılan doğum yardımı başvuruları, doğumun hemen akabinde olumlu olarak sonuçlanabilmekte. Doğum yardımı olarak bilinen doğum yapan anneye sağlanan destek ile alakalı tüm detaylar sizlerle...

15 Mayıs 2015 senesi itibariyle ödenmeye başlayan doğum yardımı canlı doğum yapan annelere veriliyor. Doğum yardımı başvuru için Türk vatandaşı olunması şartı yer alırken her çocuğa ödenen bu destek kaçıncı çocuk olduğunu belirlenmesi adına 15 Mayıs 2015 tarihie bazı alınıyor.





Doğum yapan annenin özellikle de oluşan ilk masraflarını karşılanması amacıyla sağlanan doğum yardımı başvuru yapılmasının hemen sonrasında 15 gün geçmeden hesaplara aktarılıyor. 1300 TL'ye varan ek destek yapılan masrafların ödenmesinde bir nebze de olsun rahatlama sağlayabiliyor. Türkiye vatandaşı her annenin faydalanabildiği doğum yardımı desteği özellikle de mavi kart sahibi olan annelere öncülük olarak ödeniyor.

2015 senesi sonrasında doğan her çocuk için destek ödemesi sağlanıyor. Ödemeler 1. çocuk 2. çocuk ve 3. çocuk olarak ayrı ayrı sağlanıyor.





Doğum yardımı başvuru şartları

Annenin en temel Hakkı olarak bilinen doğum yardımı, doğum başvuru dilekçesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılması sonrasında onay alması durumunda anında ödeniyor. Tek şartın ise canlı doğumun gerçekleşmesi ve çocuğun kimliğinin çıkartılması olarak biliniyor.

Doğum yardımı kaç para 2024

Doğum yardımı ödemeleri doğum yapan annenin kaçıncı çocuğu olduğuna bakılarak sağlanmaktadır. İlk çocuk için 300 TL destek sağlanırken, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için ise ₺600 ödeme yapılabilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılı ve sonrasında üç çocuktan toplamda 1300 TL ödeme alınabilmektedir