PTT duyurdu, e-Devlet başvuruları açtı! Formu doldurmayan yardım hakkını kaybedecek

Türkiye'de kamusal hizmetlerin dijitalleşmesi durumunda yeni çalışmalar yapılırken PTT'nin e-Devlet sistemi üzerinden sunduğu hizmetlerde değişiklik yapıldı. Aile Destek Programı başvuruları online olarak e devlet üzerinden gerçekleşirken adrese bağlı olunan 3294 kanunu üzerine vakıflardan elektronik olarak tamamlanır.



PTT AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bir şirket olarak, yurt içi ve dışında bankacılık, posta ve kargo hizmet imkanları sunulurke hak sahipleri doğal gaz ve elektrik tüketimi destekleriyle beraber yardım ödemelerinde PTT şubelerine gitmeye gerek kalmada e devletten kolayca tamamlanır. PTT'nin çevrim içi hizmetlerinden olan adlarına yatırılan ödemelerle sorgulama, hesaba aktarma ve fatura ödeme işlemleri bulunurken vatandaşlar için daha hızlı etkili olacağı belirtildi.



2024 AİLE DESTEM ÖDEME TUTARLARI

• 450 TL ve altı: 1.250 TL

• 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL

• 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı: 950 TL

• 1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az: 850 TL

2024 ÇOCUK DESTEK ÖDEMELERİ

• 1-2 çocuklu hanelere: 350 TL

• 3 çocuklu hanelere: 450 TL

• 4 çocuklu hanelere: 550 TL

• 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

