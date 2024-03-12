PTT ev parası dağıtıyor: 150.000 TL -250.000 TL başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli vatandaşın ihtiyacına göre destek ödemeleri yapılıyor. Hasta, yaşlı, işsiz, engelli, kadın, öğrenci her kesimden bireye sağlanan desteklerin kalem ve tutar sayısı gün gün arttırılırken, bu kapsamda toplum mtarafından dezavantajlı olma durumunun azaltılması hedefleniyor. Ev sahibi olmak isteyen bireye özel olarak da Aile Bakanlığına başvurulması durumunda destek ödemesi sağlanıyor. İster prefabrik, ister betonarme ev yapmak isteyen bireye, başvurusuna göre destek ödemesi PTT üzerinden yapılıyor. Evi oturulamayacak kadar eski olan ya da arsası olup da belli başlı şartları taşıyan birey, devlet tarafından sağlanan konut desteğinden faydalanabilecek. üşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla son zamanlarda en çok dikkat çeken destek ev yardımı olarak biliniyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli kesimde yer alan her birey, ev desteğinden faydalanabiliyor.

PREFABRİK EV DESTEĞİ

Aylık geliri belli tutarın altında olan ve bakanlık tarafından belli şartlara hakim olan birey, e-Devlet üzerinden başvurması durumunda prefabrik ev desteğinden faydalanıyor. Destek kapsamında 150.000 TL'ye varan ödeme sağlanıyor.





PREFABRİK EV DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Prefabrik ev desteği için başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanıyor. E-Devlet sistemine TCKN ve şifre ile giriş yapılması akabinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sayfasından "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu'' kısmına ulaşarak ilgili başvuru yapılabilmekte. Haneye giren maaş bilgileri, hanedeki kişi sayısı gibi detayların doğru bir şekilde doldurulması akabinde başvurular tamamlanmakta. Başvuru formunda başvuru yapan bireyin ikamet bilgileri, kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri istenmektedir.





PREFABRİK EV DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR

,Prefabrik ev desteğinden faydalanacak olan bireyler listesi de bakanlık tarafından belirlenmiştir. İşsizler, düzenli bir geliri olmayan bireyler, engelliler, şehit ve gazi yakınları, kronik hastalar, Afetzedeler ve 65 yaş üstündeki gelirsiz vatandaşlar prefabrik ev desteğinden faydalanabilmektedir.

Haneye giren maaşta kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biri olma zorunluluğu mevcut iken inşa edilecek evin bulunduğu arsanın, başvuran bireye ait olma zorunluluğu mevcuttur. Hanedeki kişi sayısına göre değişkenlik gösteren destek tutarı ortalama olarak 150.000 TL'dir.