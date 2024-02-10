PTT milyonlarca kişiye duyurdu! Tüm birikiminiz bir anda elinizden uçabilir

PTT AŞ geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık faaliyetlerinin artması konusunda kamuoyuna bir uyarı gönderdi. Uyarıda; Sahte operatörler ve sahte mesajlar aracılığıyla vatandaşların banka hesap ayrıntıları ve kişisel bilgilerinin elde edilmeye çalışıldığı bildirildi.

PTT milyonlarca kişiye duyurdu! Tüm birikiminiz bir anda elinizden uçabilir
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Dolandırıcılar, son zamandarda PTT logosunu ve ismini kullanarak sahte SMS ile birlikte e-posta gönderiyorlar. Sahte kargo mesajlarındaki linklere tıklayarak kart bilgilerini almaya çalışabilecekleri gibi, PTT görevlisi gibi davranarak evlere giderek sahte belge imzalatabilirler. Bu belgeleri, kayıtlı varlıkların halka satılması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda dolandırıcılık yapmak için kullanıyorlar.

Linklere Güvenmeyin!

PTT AŞ tarafından yaoılan uyarıda, resmi kıyafet giyerek el terminaliyle çalışan personellerin kargo ve postaların teslimini yaptığını kargo bekleyen vatandaşlara da SMS gönderdiğini, "www.ptt.gov.tr" uzantısı olmayan linklere de itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

PTT milyonlarca kişiye duyurdu

"İmzalamadan önce belgeyi dikkatlice okuyun"

Beklenmeyen paketler için teslimat sırasında dikkatli olunmalı, kimlik bilgilerini içeren belgelerin de imzalanmadan önce dikkatlice kontrol edilmeli ve şüphelenilen sahtekarlık rapor edilmelidir.

PTT AŞ, dolandırıcılığın önlenmesine yönelik yasal çalışmaları mevcut ancak kamuoyunun dikkatli olunmasını ve resmi kanallardan bilgi almasını tavsiye ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ, yaptığı açıklamada, dolandırıcılığın önlenmesi için hukuki çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bulgu ve şikayetler doğrultusunda üzerimize düşeni yaparak, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen sahte internet adreslerine erişimin engellenmesi için derhal Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bilgi verdik. PTT AŞ ayrıca bu konuda yasal prosedürlere de titizlikle uymaktadır. Yanlış yapanların gerekli cezayı alması sağlanacaktır. Kamuoyunun zarara yol açan bu dolandırıcılık girişim durumlarına arşı daha dikkatli olmasını ve internet sitemizi kullanırken lütfen resmi internet sitemiz olan www.ptt.gov.tr"yi ve sosyal medyayı takip etmenizi rica ederiz."

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