PTT Şubat ayı ödemeleri bekleniyordu! Hesabınıza hemen bakın: Aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılarak hak sahibi olunan bir çok destek ödemesi mevcut. Devlet hayat koşulları karşısında dezavantajlı olan vatandaşa yönelik bir çok destek programı sunmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren destekler, ihtiyaca göre şekillenmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle de aylık olarak ödenenler ise maaş kayıtlarda geçiyor. Her sene memur maaş katsayısınca zamlanan destek ödemeleri, Ocak ayı ile birlikte yüzde 50 civarında zamlı olarak ödeneceği açıklanırken, Şubat ayı itibari ile belirlenen tutarlar hak sahibinin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından hesaplara aktarılan destekler ile alakalı gün gün açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Zam öncesinde 2 bin 348 TL olarak ödenen yaşlılık aylığının 3 bin 504 TL’ye yükseltildiği belirtilirken, Engelli maaşlarının da 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL olarak zamlandığı açıklanmış bulunuyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayı destek ödemeleri ile alakalı son dakika açıklamada bulundu. Şubat ayında 6,3 milyar TL civarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının bugün itibariyle hesaplara aktarılmaya başlandığını belirtti. Bu kapsamda yaklaşık üç buçuk milyar lira yaşlı aylığı olarak ödenirken 2,8 milyar TL de engelli aylığı olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmış bulunuyor.

İŞTE ZAMLI DESTEK ÖDEMELERİ

Sosyal yardım programlarına %50'ye yakın zam yapıldığını belirten Bakan Göktaş, yaşlılık aylığının 2348 liradan 3500 TL'ye yükseltildiğini açıklarken, %40 69 engelli aylığının 2797 TL'ye yükseltildiği bilgisini sundu. Yine yüzde 70 ve üzeri engellilere ise ödenen 2810 TL tutarındaki desteğin 4196 TL'ye yükseltildiği aktarıldı. Yapılan açıklamanın devamında ise bugün itibarıyla ödemelerin hesaplara aktarıldığı belirtildi.





ENGELLİ AYLIĞI KİMLER ALABİLİR

Devlet hastanelerinden alınan engelli raporu ile başkasının desteği olmadan hayatını idame ettiremeyen engellilere, engel oranına göre maaş bağlanmaktadır.

YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALMAKTADIR

65 yaş maaşı olarak da bilinen yaşlılık aylığı, herhangi bir sigortası olmayan 65 yaş üstü kişilere sağlanmaktadır. Destek ödemeleri senede 4 sefer ve 3 ayda bir olarak ödenmektedir.