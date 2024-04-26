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PTT tek şartı karşılayana 4 Bin TL veriyor! Paranızı TC kimliğinizle alabilirsiniz

PTT üzerinden tek şartı taşıyanlara 4 bin TL destek verilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PTT aracılığıyla maddi destek sağlıyor. Peki şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 17:50
PTT tek şartı karşılayana 4 Bin TL veriyor! Paranızı TC kimliğinizle alabilirsiniz

Tek şartla yoksul hanelere aylık 4000 TL nakdi destek verilecek. PTT mali kanallar açtı, Türkiye genelinde yoksul ve ihtiyaç sahibi hanelere yönelik mali destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT aracılığıyla sağlanan aylık maddi desteğin yeni sezonda da devam edeceğini duyurdu.

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4 BİN TL NAKİT DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu desteği yoksul ve ihtiyaç sahibi haneleri hedef alıyor. Desteğin amacı hanelerin mali yükünü hafifletmek ve yaşam standartlarını yükseltmektir.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunan hanelerin kişi başına gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu da kişi başına düşen gelirin asgari ücretin belirli bir yüzdesinin altında olduğu anlamına geliyor.

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ÖDEME MİKTARI NE KADARDIR?

2024 yılından itibaren ödenen gelir yardımları Şubat ayından itibaren artışlarla ödenecek. Yeni ödeme tutarları hanelere aylık 4.000 TL olarak belirlendi. Bu ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya doğrudan PTT işyerleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sırasında hanelerin gelir durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile PTT işyerleri başvuru süreci ve ücretleri konusunda detaylı bilgi veriyor. Ayrıca bakanlık çağrı merkezi hizmeti ile vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Başvuru başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, ödeme tarihleri ​​gibi önemli bilgiler Bakanlık ve PTT işyerlerinin resmi bültenlerinde duyuruluyor. Vatandaşların bu tarihlere uyması tavsiye ediliyor.

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