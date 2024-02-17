PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşa yönelik ödemeler düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Hak sahibinin hesabına aktarılan tutar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanıyor. Sosyal devlet olma yolunda emin adımlarla ilerleyen hükümet tarafından bu durumu ispatlarcasına destek ödemelerinin tutar ve kalem sayısını gün gün artıyor. Sosyal yardım ödemeleri genel olarak her ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen bir ödeme de Evde Bakım Maaşı olarak biliniyor. Sabah saatlerinde Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, hak sahiplerinin hesplarına evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı olarak yapıldığı belirtilmiş bulunuyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından bakıma muhtaç bireylerin kendisine ve ailesine sağlanan destek ödemelerinin Bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığı belirtildi. Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam oranında artan evde bakım yardımı 5.097 TL'den 7608 TL'ye çıktığı da yapılan açıklama da yer aldı.





EVDE BAKIM YARDIMI KAÇ PARA OLDU?

Şubat ayı kapsamında evde bakım maaşı ödemesi olarak toplamda 4,2 milyar TL ödeme yapıldığını açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan başvurunun değerlendirmesi akabinde hak sahibi olunan evde bakım yardımı; 2006 yılında başlatılmışken o dönemden bu seneye kadar memur maaş kat sayılınca artış gösterildiği biliniyor. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve bakan kişilerin yaşam standartlarının arttırılması adına sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, aile birliğinin korunması ve güçlenmesi adına da büyük bir destek olarak biliniyor.

Evde bakım yardımı yaşlı ve engelli bireylerin kendisine ya da hanesindeki bakan bireylere ödendiği bilinirken, 2023 senesi içerisinde toplamda 116.2 milyar TL yardım ödemesi hesaplara geçtiği açıklanmış bulunuyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ

Her ay bakan Göktaş tarafından evde bakım yardımı ile alakalı ödeme tarih ve tutarları belirtiliyor. Aylık olarak ödenen evde bakım yardımı Geçtiğimiz ay memur maaş katsayısına göre yapılan artış oranında artarken 5.097 TL olan aylık ödeme 7.608 TL'ye çıkartıldı belirtildi.